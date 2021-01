V raziskavi, ki jo je objavil švedski časnik Aftonbladet, je 42 odstotkov vprašanih izjavilo, da ima »zelo malo« zaupanja v premierja Stefana Lofvena. Da Lofven uživa zelo malo zaupanja, je tokrat odgovorilo deset odstotnih točk več vprašanih kot decembra lani. 31 odstotkov vprašanih Švedov ima "zelo visoko" ali "dokaj visoko" stopnjo zaupanja v vlado, kar je za sedem odstotnih točk manj kot decembra, je pokazala raziskava.

Vlada v Stockholmu je v pandemiji covida-19 ubrala drugačen pristop kot druge evropske države in se ni odločila za zapiranje države ali ustavitev javnega življenja. Oblasti ljudi pozivajo, naj »prevzamejo odgovornost« in spoštujejo priporočila o socialni distanci in izogibanju nenujnih potovanj. Ker nekateri ministri in javni uslužbenci niso upoštevali teh nasvetov in priporočil, je javnost na Švedskem ogorčena. Med božično-novoletnimi prazniki so namreč zaokrožile fotografije premierja Lofvena med obiskom trgovine z urami v središču Stockholma.

Pravosodno ministrico Morgan Johansson so fotografi "ujeli" med božično-novoletnim nakupovanjem, finančno ministrico Magdaleno Andersson pa, ko si je tik pred božičem v švedskem smučarskem središču sposojala smuči. Najbolj je Švede razburil vodja agencije za izredne razmere Dan Eliasson, ki je s hčerko preživel božič na Kanarskih otokih. Švedski dnevnik Expressen poroča, da je Eliasson potoval z letalom le dober teden dni po tem, ko je vlada ljudem priporočila, naj ne potujejo v tujino, razen če je to »potrebno«. Eliasson je za časnik v svoj zagovor poudaril, da se je v pandemiji vzdržal številnih potovanj, da pa je bilo zadnje potovanje nujno potrebno.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je na Švedskem doslej z novim koronavirusom okužilo 437.379 ljudi, umrlo je 8727 bolnikov s covidom-19.