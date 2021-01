Tisti, ki po annus horribilis še niso obupali nad svojo postavo in življenjem nasploh, so si ob novem letu verjetno ponovno dali kakšno zaobljubo, ki jim bo grenila življenje prvih nekaj dni novega leta. Med njimi je tudi predsednik države Borut Pahor, ki si je za novo leto očitno naložil več minut v položaju deske. Položaj deske je dober za krepitev stabilizatorjev trupa in znan kot upočasnjevalec minevanja časa, nas pa veseli, da ima predsednik države ob vseh naporih, ki jih je minulo leto skoraj vložil v preprečevanje socialne katastrofe ob pandemiji koronavirusa, še vedno čas za svoje hrbtne mišice.