Kot je novinarjem v Ženevi pojasnil vodja te organizacije iz sistema Združenih narodov Peter Van der Auweraert, morajo migranti v BiH trenutno pri temperaturah pod ničlo preživljati noči na prostem ali v neprimernih taboriščih brez vode, elektrike, stranišč, prhe ali ogrevanja. Okoli 6000 prebežnikov je v migrantskih centrih, vsi poskusi njihove preselitve pa so doslej spodleteli, je dodal. Povedal je še, da ZN in humanitarne organizacije migrante oskrbujejo s hrano, toplimi oblačili in spalnimi vrečami.

Vojska BiH sicer v vasi Lipa blizu Bihaća postavlja šotore za okoli 900 migrantov, ki so po požaru in zaprtju migrantskega centra v tej vasi ostali brez strehe nad glavo, a bo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa delo končala šele v dveh do treh dneh. Van der Auweraert je opozoril, da je še vedno nujno najti rešitev za tiste, ki živijo na prostem.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v nedeljo pozval oblasti v BiH, naj v Lipi poskrbi tudi za oskrbo z vodo in elektriko. »Namestitve, primerne za zimo, so predpogoj za človeške življenjske pogoje,« je tvitnil. Ob tem je opozoril, da so nujne dolgoročne rešitve za migrante v BiH.

Tamkajšnje oblasti morajo po njegovih besedah odpreti dodatne namestitve za migrante in dati na voljo za uporabo tiste, ki že obstajajo. Borrell se je zavzel tudi za takojšnje odprtje centra Bira, ki ga je financirala unija.

Evropska unija sicer Bosni in Hercegovini nudi humanitarno pomoč, a nobena od članic povezave se za zdaj ni ponudila, da bi sprejela del migrantov. Po ocenah oblasti BiH je v državi trenutno okoli 8000 nezakonitih migrantov. Od tega jih okoli 3000 živi na prostem ali v opuščenih objektih na območju Unsko-sanskega kantona, saj zanje v sprejemnih centrih v Bihaću in Veliki Kladuši ni prostora.