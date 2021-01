Nepreslišano: Dr. Dragan Petrovec, pravnik, kriminolog

Zibelka našega sovražnega govora, če govorimo samo o samostojni Sloveniji, je parlament. Če se spomnimo, v prvem parlamentu so pregledovali mednožja poslank in pripravljali mitraljez za izbrisane, in potem se je predsednik parlamenta samo bebavo smehljal, in je to postalo standard. Če ljudje na vrhu države počno take stvari, kaj je to drugega kot zelena luč za vse nas običajne državljane, da sprostimo vse svoje strasti, nagone, sovraštvo, pri čemer je treba vedeti, da je sovraštvo najbolj povezovalno čustvo. Ne ljubezen, sovraštvo. In to politika dobro ve. Zato – posebej trenutna – politika gradi na izključevanju, sovražnem govoru in sovraštvu nasploh, do kogar koli, ki je bodisi drugačen bodisi drugačnega mnenja. In s tem sovražnim govorom smo prišli na raven nacizma v 30. letih prejšnjega stoletja. Dovolj je, da samo pogledamo izjave (državnega sekretarja) Mahniča, kakšna čista rasa bi morala biti pri nas, pa zadnji zapis v Demokraciji, in vidimo, da so v ozadju tega dobesedno nosilci najbolj žlahtnih nacističnih idej. Tisto, kar je najbolj žalostno, je pa to, da imamo pri nas enega človeka v državi, ki je imel moč in jo še vedno ima, v preteklosti pa je je imel še več, ki bi te pojave lahko in moral vsaj omejiti, če ne že preprečiti. In nikoli ni naredil tega, prav nasprotno, podpira nosilce te ideologije, kjer le more. To je predsednik Pahor. Oddaja Intervju, TV Slovenija