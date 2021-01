Varljiva statistika žrtev

Lani je na slovenskih cestah umrlo za petino manj ljudi kot leto pred tem. Gre za 22 življenj. Za 22 tragičnih usod. Gre tudi za 22 izgub, za katerimi niso žalovali žene, možje, otroci, starši, prijatelji, ki jih ni prizadela tragična in nenadna smrt svojca, na katero nikoli in nikdar ne moreš biti pripravljen. Drži, še vedno je umrlo 80 ljudi, in to je tudi 80 ljudi preveč. Ampak umrlo jih je tudi 20 manj, in to je 20 rešenih življenj. Kar je dobro. Kar ni dobro, so razlogi za to, da se lahko kitimo z ugodno statistiko in s podatkom, da decembra prvič v zgodovini samostojne Slovenije nismo imeli smrtne žrtve v prometu.