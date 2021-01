Na Sljemenu nad Zagrebom bo prva tekma novega leta tudi v moškem alpskem smučanju. Svetovni pokal se bo nadaljeval z moškim slalomom. Start prve proge bo ob 12.15, druge pa ob 15.30. Od Slovencev bo na startu le Štefan Hadalin, medtem ko se Žan Kranjec pripravlja na veleslalomska nastopa v Adelbodnu. Prva preizkušnja bo že v petek, Vodičan pa bo branil lansko zmago.

Januarja bo na sporedu kar sedem slalomov. Zagrebu bodo sledili preizkušnje v Adelbodnu, Wengnu, Kitzbühelu, Schladmingu ter dva slaloma v Chamonixu. Kdor januarja ni v vrhunski formi, se lahko poslovi od vidnih uvrstitev v disciplini in mu bo ostala zgolj tolažba, da sezono reši na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. Najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin sezone ni začel najbolje, saj je na dosedanjih preizkušnjah v Alti Badii in Madonni di Campiglio zasedel 20. in 26. mesto.

Lani je bil na progi Crveni spust najhitrejši Clement Noël. Čeprav Francoz sezone ni startal po svojih željah, je malo spremljevalcev svetovnega pokala, ki dvomijo, da se Noël na januarskih klasikah ne bo pokazal v lepši luči. Najuspešnejši alpski smučar v Zagrebu pa je Marcel Hirscher. Avstrijec je dobil kar štiri preizkušnje, organizatorjem pa vselej laskal, da je Zagreb eno njegovih najljubših prizorišč.

Vzdušje na Sljemenu je bilo v preteklosti vselej odlično, Hrvati pa bodo ob spremljanju slaloma najbolj pogrešali, da zaradi pandemije koronavirusa ne bodo mogli v živo pozdraviti Filipa Zubčića. Hrvat v tej sezoni blesti v veleslalomu, ko je s prvim in tretjim mestom navdušil v Santa Caterini, na slalomu v Madonni di Campiglio pa je zasedel 20. mesto. »Pred Sljemenom sem si želel priboriti startno številko 16. To mi je uspelo in imel bom lepo izhodišče. Ne obremenjujem se z uvrstitvijo. Si pa zelo želim, da bi se domači javnosti pokazal v najlepši luči,« pravi Filip Zubčić.