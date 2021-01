V kvalifikacijah za EP 2022 na Madžarskem in Slovaškem bi morali slovenski rokometaši v skupini 5 novembra lani odigrati dvoboja s Poljsko v Celju in Turčijo v Esikšehirju, a sta obe odpadli zaradi koronavirusa – proti Poljakom zaradi petih okužb v njihovem taboru, proti Turkom pa zaradi dveh v slovenskem. Zato bo kmalu minilo skoraj leto dni, odkar je Slovenija odigrala svojo zadnjo reprezentančno tekmo – 25. januarja lani je v Stockholmu izgubila dvoboj za bronasto kolajno na evropskem prvenstvu proti Norveški z 20:28.

Na avtobusu, ki je včeraj zjutraj iz Laškega odpeljal proti Zagrebu, nato pa je sledil še letalski polet do Amsterdama, je bilo 17 igralcev (16 za tekmo jih bo selektor Vranješ določil danes dopoldan) in celoten strokovni štab. Zormanov ponovni test pred odhodom je bil negativen, Kastelic in Kodrin sta ostala v karanteni, Zarabec pa kljub negativnemu testu ni odpotoval na Nizozemsko, ampak bo zaradi lažje poškodbe kolena treniral v Laškem po posebnem programu pod vodstvom strokovnjaka za telesno pripravo Primoža Porija.

Sebe želi v najboljši izvedbi

Z Nizozemci so se Slovenci dvakrat pomerili že v kvalifikacijah za EP 2020 in obakrat zmagali. Na prvi, ki je bila aprila 2019 prav tako v Almereju, so slavili le z golom razlike (27:26), na povratni v Celju s plus sedem (30:23), oktobrska pripravljalna v Ormožu pa se je končala z remijem (29:29). Na vseh treh je bil takrat še selektor Veselin Vujović, njegov naslednik Ljubomir Vranješ pa pred obračunom z Nizozemci – Slovenci so edini trening v Almereju opravili včeraj zvečer – pravi: »Fantje so imeli v Laškem šest treningov in so zelo dobro delali. Nizozemska je ekipa, ki jo moramo vzeti zelo resno. Igra kakovosten in zelo hiter rokomet, nevarna je z vseh igralnih položajev. V obrambi smo se pripravljali na njihov sistem 5-1, proti kateremu je imela Slovenija proti Nizozemski kar precej težav. Nizozemci so ves čas v gibanju in če bomo v obrambi začeli tekati levo-desno, bomo v težavah.« Vranješ je že za dvoboja z Nizozemci napovedal nizko in hitro zunanjo linijo, ki naj bi bila eden slovenskih adutov tudi na bližnjem SP, na vprašanje, v kakšni formi je Slovenija v primerjavi s tisto, ki jo želi videti v Egiptu, pa je odgovoril: »Niti slučajno ne morem reči, da smo na stotih odstotkih. Imeli smo le malo časa za priprave, do vrhunske forme pa imamo še vsaj dvajset odstotkov rezerve.«

Med enajstimi od skupno 17 slovenskih reprezentantov, ki so že preboleli novi koronavirus, je tudi Borut Mačkovšek, igralec madžarskega Picka iz Szegeda. »Tisti, ki smo ga že preboleli, smo zagotovo bolj odporni in je za nas manjša nevarnost za ponovno okužbo. Vseeno pa se moramo prav vsi držati zahtevnih protikoronskih ukrepov, kajti zdravje je na prvem mestu,« se zaveda 28-letni in 203 centimetre visoki Borut Mačkovšek. Ob tem opozarja na to, da bodo nevarni tudi Nizozemci, še posebej, če bodo na domačem igrišču nastopili v popolni zasedbi. »Čeprav se zavedamo, da nas v Almereju čaka težko delo, imamo vsi v glavi samo en cilj – zmagati,« pravi Mačkovšek. O tem, v kakšni izvedbi ga lahko pričakujemo proti Nizozemski (potem ko je prebolel koronavirus), Primorec v svojem šaljivem slogu odgovarja: »Seveda upam, da v najboljši.«