Ker vemo, da svoje favorite med serijami spremljate ne glede na to, ali gre za drugo ali sedmo sezono, smo izbirali med tistimi, ki so prvo sezono ponudile lani. Na malih zaslonih je konkurenca iz leta v leto pestrejša, izstopale so naslednje.

Kralj tigrov (Tiger King, Netflix) Prva na seznamu je vsekakor sedemdelna serija o ameriških zasebnikih, ki imajo divje živali v kletkah, in o ljudeh, ki ne marajo teh zasebnikov. »Videl sem tigra in tiger je videl človeka,« je marca rekel kralj tigrov. Zgodba Josepha Schreibvogla je neverjetna zgodba o gejevskem republikancu z velikimi puškami in še večjimi kletkami. Zgodba, v kateri ne manjka norosti, zapletov in kaznivih dejanj. In velikih mačk. Če smo do zdaj vedeli, kaj pomeni izraz povprečni Joe, odslej vemo, da je na drugi strani te premice eksotični Joe. Samo v Ameriki.

Mala Amerika (Little America, Apple TV+) Tudi v Applovi uspešnici gledamo zgodbe ljudi onkraj luže, le da v polurnih epizodah vsakokrat vidimo nov obraz. Osemdelna igrana, TV-formatu prirejena pričevanja priseljencev so zakulisni vpogled v ameriške sanje od znotraj, skozi oči tistih, ki so prišli od zunaj. Od trpkega in tragičnega do smešnega in romantičnega. Antološka serija Mala Amerika je ena tistih, ki pogrejejo srce in naredijo cmok v grlu. Brez zvezdniških imen in z veliko režijskega občutka.

Zadnji ples (The Last Dance, ESPN/Netflix) Če kdo, potem je imel veliko občutka tudi Michael Jordan. Pod obročema, seveda. Dokumentarna mini serija je svež vpogled v zlato obdobje košarkarske franšize Chicago Bulls. Potovanje v um šampiona, na katerem bike spoznamo v luči še nevidenih arhivskih posnetkov in intervjujev. Režiser Jason Hehir skače med različnimi sezonami in osebnimi zgodbami ključnih igralcev. Razkriva njihove šibkosti in njihove kreposti. Izvemo, da šampionskih prstanov ne delijo zastonj.

Damin gambit (The Queen’s Gambit, Netflix) Zastonj niso niti šahovske lekcije, ki jih v sirotišnici požira devetletna Beth Harmon. Anya Taylor - Joy v peter pan ovratniku je bila v drugem valu prva junakinja malih zaslonov. Serijo si je v manj kot mesecu ogledalo rekordnih 62 milijonov uporabnikov. Šah mat v sedmih delih in v režiji Scotta Franka je športna drama o dekletu, ki se na skrivaj nauči kraljeve igre. O punci, ki premaga fante. O siroti, ki postane velemojstrica. Ta svet od sirotišnice do Moskve je malo zgodba o odraščanju, malo športna drama, malo vojna spolov in predvsem serija o čudoviti igri.

Ted Lasso (Ted Lasso, Apple TV+) Šah pa ni edina čudovita igra, takšna igra je seveda tudi nogomet. Toda Ted Lasso ni trener nogometa, temveč trener ameriškega nogometa, ki iz Amerike pripotuje na klop ekipe v angleški premier ligi. Ted Lasso je serija o nestrokovnjaku, ki sede na mesto strokovnjaka. Je najbolj slovenska serija leta, a kar je pomembneje, Ted Lasso je ena izmed tistih simpatičnih produkcij, ki zadene naravnost v srce. Ki vas bo spravila v dobro voljo. Takšna, da bi jo morali predpisati na recept.

Vem, da je to res (I Know This Much Is True, HBO) Ni pa na tem svetu recepta za shizofrenijo, prav tako ne navodil, kako prepričljivo odigrati in režijsko prikazati osebo s to zahrbtno duševno boleznijo. Toda Dereku Cianfrancu (Otožno valentinovo, Grehi očetov) je uspelo prav to. Zgodbo o žrtvovanju in odpuščanju, zgodbo dvojčkov Dominicka in Thomasa je iz istoimenske knjižne predloge mojstrsko prelil v gibljivo sliko. V definicijo naporne in zatežene drame, ki na koncu postane definicija katarze skozi umetnost. Mark Ruffalo je dobil emmyja za glavno vlogo, a moral bi dobiti dva.

Normalni ljudje (Normal People, Hulu/HBO) Od dveh emmyjev pa do dvojne zmage. Irska pisateljica in scenaristka Sally Rooney, ki so jo nekateri poimenovali kar Jane Austen 21. stoletja, je navdušila že z istoimensko knjigo iz leta 2018, lani pa smo si lahko nato ogledali še serijo. Zgodba o odraščanju, zgodba prve ljubezni in zgodba o tem, kako zlahka si človek oteži in zakomplicira romantične odnose. Nič novega, boste rekli, a zmotili bi se. Normalni ljudje iz naslova so namreč vsi ostali, le Marianne (Daisy Edgar-Jones) in Connell (Paul Mescal) ne.

Avtsajder (Outsider, HBO) HBO-jeva predelava še ene knjižne uspešnice pa je na sledi morilca, ki je zagrešil brutalni umor enajstletnega dečka. Znova nekaj izpod peresa ameriškega mojstra suspenza in hororja. Da, Stephen King je očitno neusahljiv vir navdiha piscev tako za velike kot male zaslone. Morilec naj bi bil trener Terry, a trener Terry je eden tistih trenerjev, ki da vsem priložnost za igro, ne glede na rezultat. Kljub temu ga policija aretira kar sredi bejzbolske tekme, pred vsemi mamicami in očki. Skupnost ga seveda instantno zasovraži, čeprav so na mizi dokazi, ki govorijo dve zgodbi.

Zlom (Undoing, HBO) Čigavi zgodbi verjeti, smo se spraševali tudi v šestdelni miniseriji Zlom, v kateri se na begu pred policijo znajde nihče drug kot večno simpatični Hugh Grant, tokrat v vlogi zdravnika Jonathana Fraserja. Ni pa to akcijski triler, kakršen je bil kultni Begunec (1993), v katerem je prav tako kot doktor pred roko pravice bežal Harrison Ford, temveč mešanica psihološkega trilerja in sodne drame. Ne, Nicole Kidman na malih zaslonih zadnje čase res nima sreče z moškimi. Najprej Majhne laži (2017), sedaj pa tole.

Lahko te uničim (I May Destroy You, HBO) Partnerski odnosi so na tnalu še enega britanskega vrhunca letošnje bere. A nikar ne pričakujte dolgoročnih zvez in sladkih besednih izmenjav. Daleč od tega. Na sporedu so droge, žuri, družbena omrežja in veliko nezavezujoče spolnosti. Aplikacije za seks, trojčki in spolno nasilje. Sveže zvezdniško ime otoške televizije Michaela Coel je navdušila tako za kot pred kamero. Šest ur in 12 epizod dolg vpogled v londonsko nočno življenje, ki nosi zelo jasno sporočilo – samo ja pomeni ja.