Mislim svoje mesto: Med pošto in državo

Imel sem zanesljivega soseda, ki je opravil vse, kar sem si zaželel. No, včasih ni bil točen kot ura. Sosed je že zelo star, saj je nastal v sedemnajstem stoletju, ko si je sončni kralj Ludvik XIV. zamislil stalno javno povezavo med provinco in Parizom za prevoz pošiljk in ljudi. Tako je nastala pošta. Vladimir Iljič Lenin je bil nad delovanjem takrat tudi naše avstro-ogrske pošte tako navdušen, da je izjavil, da bo bodoča družba organizirana kot pošta.