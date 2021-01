Količina zaseženih mamil v tem pristanišču se je v zadnjih nekaj letih zelo povečala. Leta 2013 so zasegli 4,7 tone kokaina, v letu 2019 pa že 62,1 tone. Po oceni belgijskega ministrstva za finance bi na trgu vrednost lani zaseženega kokaina dosegla 7,5 milijarde evrov, in sicer glede na povprečno ceno 68,50 evra za gram 60-odstotno čistega kokaina.

Droge v belgijsko pristanišče prihajajo iz Latinske Amerike, predvsem iz Kolumbije, Brazilije in Ekvadorja. Običajno jih pristojni organi najdejo skrite v zabojnikih s tovorom, ki jih raztovarjajo z ladij. Po podatkih Združenih narodov so v državah, od koder pošiljajo mamila v Evropo, lani zasegli še 25 ton kokaina, namenjenega Belgiji. Antwerpen je drugo največje pristanišče v Evropi, in sicer za Rotterdamom na Nizozemskem.