»Ne čutim se krivega in to, da sem bil v Sloveniji, še ne pomeni, da sem tudi kriv. Sploh pa še dveh soobtoženih, ki sta še v preiskavi, sploh ne poznam,« je na celjskem sodišču, pred sodnico Ingrid Lešnik, dejal Luka Tsakadze, eden od treh gruzijskih državljanov, ki so jim celjski policisti februarja letos stopili na prste po seriji vlomov, ki so se od avgusta lani do februarja letos zvrstili v stolpnicah in drugih večstanovanjskih zgradbah v Celju in Velenju.

Poleg Tsakadzeja sta na zatožno klop sedla še Beka Karanadze in Zurab Nizharadze, ki sta bila oba spoznana za kriva velikih tatvin na območju Škofje Loke in tudi že obsojena na poldrugo leto zaporne kazni na kranjskem sodišču. A sta oba prav tako zanikala krivdo. Bolj kot to, da so omenjeni Gruzijci člani tako imenovane mobilne mednarodne kriminalne združbe, ki je izvrševala velike tatvine v več evropskih državah, pa bode v oči način, kako so se vlomov in tatvin lotili.