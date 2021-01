Bischofshofen je tradicionalno zadnja postaja novoletne turneje. Današnje kvalifikacije so potekale v zelo enakovrednih razmerah za vse tekmovalce. Na startni listi jih je bilo 59, nastopilo pa jih je zgolj 58, ker se Jan Hoerl ni pojavil na startu. Prvih pet slovenskih orlov je zanesljivo preskočila kvalifikacijsko normo, a se je Cenetu Prevcu zapletlo po že opravljenem skoku. Kontrolor za skakalno opremo Sepp Gratzer je ugotovil, da je Cene nastopil s prevelikim dresom. »Tukaj na turneji nastopam z zelo mehkim dresom in se je na nekaterih mestih očitno preveč raztegnil. Kontrolor je ugotovil, da je prevelik in me je diskvalificiral. Gre izključno za mojo napoko,« je v izteku skakalnice povedal C. Prevc, ki je tako izgubil možnost za visoko uvrstitev v skupnem seštevku novoletne turneje. Pred zadnjo postajo je zasedal 18. mesto in je še upal na preboj med najboljših 15. Gratzer je bil danes še za dva tekmovalca, oba sta prihajala iz severnoameriške ekipe, ki jo vodi slovenski strokovnjak Bine Norčič.

Velika napaka Laniška Prvi izmed slovenske šesterice je nastopil povratnik v svetovni pokal Tilen Bartol in se s 123 metri zanesljivo uvrstil na tekmo. Bil je 37. Tudi naslednji Slovenec Domen Prevc ni imel težav s kvalifikacijo. Skočil je 122 metrov in je bil 33. Naslednji je bil na vrsti Cene Prevc, ki je bil diskvalificiran. Najboljši skok je prikazal Žiga Jelar, ki bo jutri edini Slovenec v vlogi nosilca v paru. S 127 metri je prišel na 21. mesto. Z napako je skok opravil tudi Peter Prevc, ki pa pa je vseeno zmogel 120,5 metra, kar je bilo dovolj za 40. mesto. Največje presenečenj, žal v negativnem pomenu besede, pa je prikazal Anže Lanišek. Šesto uvrščeni v skupnem seštevku novoletne turneje in drugi iz zadnje tekme v Innsbrucku. Lanišek, ki je odlično skočil v obeh serijah za trening, je v kvalifikacijskem skoku naredil veliko napako. Na zelo specifični skakalnici z zelo položnim naletom in dolgo odskočno mizo se je odrinil močno prezgodaj. Takoj se je videlo, da je prišel zelo nizko preko hrbtišča skakalnice. Napake ni mogel popraviti niti v fazi leta in pristal je pri skromnih 108 metrov. Kvalifikacije je zaključil na 52. mestu in ostal brez jutrišnje tekme. »Že oba skoka na treningu sem bil zelo zgodaj, tokrat sem res hotel počakati mizo, da bi malce višje preletel hrbtišče skakalnice. Na koncu sem bil še bolj zgodaj in letel še nižje. Svojega skoka ne morem ponoviti in napake se dogajajo,« je o svojem skoku povedal Lanišek, ki je želel ostati pozitiven. Vodilni v skupnem seštevku novoletne turneje Kamil Stoch je pokazal, da je odločen še tretjič osvojiti zlatega orla, saj je bil danes najboljši v kvalifikacijah. Najbolj sta se mu približala Norvežana Robert Johansson in Halvor Egner Granerud, ki sta za njim zaostala manj kot za točko.