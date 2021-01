Pulli je v prejšnji sezoni igral za dansko moštvo Rungsted Seier Capital, pred tem pa je odigral 161 tekem v najmočnejši finski ligi, 15 tekem v ligi prvakov in eno sezono v ligi Ebel, so novo okrepitev predstavili v ljubljanskem klubu. Z njim so sklenili pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja.

»O Ljubljani sem slišal, da je zelo lepo mesto, o Olimpiji pa same dobre stvari. Ekipa ima visoke cilje in veseli me, da ji bom pri tem pomagal. Zaradi covida-19 so časi zelo težki, tudi ali še posebej v športu. Zato komaj čakam, da bom igral igro, ki jo imam najraje,« je ob sklenitvi pogodbe dejal Pulli, ki se bo ekipi pridružil v četrtek.