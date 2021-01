Američanka je odlično opravila prvi dve tretjini prve preizkušnje v Dobbiacu, v zadnjem delu pa zadržala prednost in slavila zmago s časom 25:14,5. Druga je bila njena rojakinja Rosie Brennan (+ 14,8), tretja pa Švedinja Ebba Andersson (22,2).

Lampičeva je za zmagovalko zaostala minuto in 23 sekund. Slovenska športnica lanskega leta je preizkušnjo začela zadržano. Na 1,7 km je bila šele 26. z zaostankom 19,6 sekunde, na polovici proge pa je pridobila nekaj mest in bila 21. Do konca je nato prehitela še dve tekmici in končala kot 19.

»Po svojih občutkih lahko rečem, da sem tekla zelo dobro, čeprav je zaostanek kar velik. Nisem pričakovala, da bom zaostala toliko, proga je tu namreč hitra. Računala sem na zaostanek okrog minute. Lahko rečem, da sem se zdela, kar so rekli tudi drugi, na progi zelo živahna, tudi meni se je zdelo, da sem res v redu. Očitno je bilo nekaj, nismo še povsem dorekli, težav s smučmi po ravnini. Tam sem največ izgubljala. Na vzpon pa sem šla suvereno, držala sem ritem,« je po tekmi povedala Lampičeva.

V skupnem seštevku turneje je 24-letnica padla na sedmo mesto in zaostaja 2:21 minute za Digginsovo, ki ima po novem 20 sekund prednosti pred rojakinjo Brennanovo. Tretja je Švedinja Frida Karlsson, ki zaostaja že minuto in dve sekundi.

Moško preizkušnjo na 15 km v prosti tehniki je zanesljivo dobil Rus Aleksander Boljšunov. V seštevku turneje je s tem še povečal naskok pred tekmeci, danes pa so Rusi poskrbeli za popolno zmagoslavje, saj so zasedli kar prvih pet mest.