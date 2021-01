Ugotovitve KPK se nanašajo na glasovanje o predlogih za podelitev občinskih plaket in nagrade, o čemer so svetniki ravenske občine odločali na dopisni seji 18. marca lani. Takrat so, kot je pojasnil župan Tomaž Rožen, svetniki z 11 glasovi za, desetimi proti in enim vzdržanim potrdili sklep o podelitvi nagrade in plaket. Po tem sklepu je osrednjo, to je nagrado občine v obliki finančnega izplačila, prejel občinski svetnik Milan Škafar iz vrst SDS, ki je o tem tudi sam glasoval na dopisni seji. Kot je maja lani pojasnil župan Rožen, so občinske strokovne službe pri glasovanju Škafarja opozorile na določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v zvezi s tem pa je občina tudi sama nato zaprosila za pojasnila KPK.

Škafar, ki je bil o ugotovitvah KPK seznanjen pred približno mesecem dni, je danes ponovil, da se je že vnaprej, že ko so ga predlagali za občinsko nagrado, odpovedal finančnim sredstvom, in tako v glasovanju ni videl težav. Ker se z ugotovitvami KPK ne strinja, je sprožil upravni spor. Nagrado je Škafar prejel za dolgoletno družbeno in politično udejstvovanje v različnih organih in funkcijah v lokalni skupnosti, za nagrado pa ga je predlagala skupina občanov. Sredstva v neto višini okoli 3000 evrov so bila po njegovih besedah namenjena Karitasu Ravne.