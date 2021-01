Kot so sporočili iz policije, so na podravskih cestah pri poostrenih nadzorih, pri katerih je bil poudarek na ugotavljanju psihofizičnega stanja voznikov, v prazničnem času preskusili 3141 voznikov, pri tem pa odredili deset strokovnih pregledov za ugotavljanje alkohola in devet za ugotavljanje prisotnosti mamil, zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Med 66 vozniki pod vplivom alkohola jih je 23 napihalo več kot 0,52 miligrama, kar pomeni visoko denarno kazen ter 18 kazenskih točk in s tem odvzem vozniškega dovoljenja. Trije vozniki so preskus alkoholiziranosti odklonili, štiri pa so zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali.

Ker je na območju mariborske policijske uprave vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden od ključnih dejavnikov prometnih nesreč, bodo policisti za zagotavljanje ugodnejših prometno-varnostnih razmer tej problematiki pozornost pri nadzoru cestnega prometa namenjali tudi v prihodnje, so še sporočili iz PU Maribor.