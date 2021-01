Predmete je 37-letnik po navedbah britanske policije ukradel med novembrom 2019 in avgustom 2020. Precejšnjo količino ukradenih predmetov je policija našla, ko je preiskala njegove prostore v Buckinghamski palači, londonski rezidenci kraljice Elizabete, kjer je bil kot kuhinjski pomočnik zaposlen od leta 2015.

Predmeti so bili skupno vredni do 100.000 funtov (111.000 evrov), nekatere pa je poskušal tat na spletni trgovini eBay prodati za le delček dejanske vrednosti, je pojasnil tožilec Simon Maughan. Med drugim vključujejo dve prestižni medalji in album fotografij s kraljičinega banketa za ameriškega predsednika Donalda Trumpa ob njegovem obisku junija 2019.

Uslužbenec, ki naj bi potreboval denar za poplačilo dolgov, naj bi ukradel tudi žepno uro iz omejene izdaje in posebej za princa Andrewa izdelan prenosni telefon znamke Samsung, poroča francoska tiskovna agencija AFP.