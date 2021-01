Svetovni mediji se v teh dneh sprašujejo, kam je izginil ustanovitelj kitajskega spletnega prodajnega velikana Alibaba Jack Ma. Dvajseti najbogatejši Zemljan se je v javnosti nazadnje pojavil 24. oktobra na gospodarskem forumu v Šanghaju, ko je v svojem govoru kritiziral kitajski regulatorni sistem in tamkajšnjo komunistično partijo ter pozival h gospodarskim reformam v državi. »Zdajšnji finančni sistem je zapuščina industrijske dobe. Postaviti moramo novega za naslednjo generacijo mladih. Trenutni sistem moramo reformirati,« je dejal.

Ma je le nekaj dni pozneje prejel povabilo kitajskega regulatorja, nato pa se je za njim izgubila vsa sled. Med drugim kot gost ni nastopil niti v finalu resničnostne oddaje »Africa's Business Heroes«, ki ga je izpustil zaradi »prenatrpanega urnika,« so za CNN povedali pri Alibabi. »Njegovo izginotje je nekaj neverjetnega. Tišina okoli tega je oglušujoča,« je izginotje Maja komentiral Duncan Clark, ustanovitelj investicijskega podjetja BDA China in avtor knjige Alibaba: The House that Jack Ma Built.

Po govoru milijarderja, čigar bogastvo je ocenjeno na 58,4 milijarde dolarjev, sta se sicer v težavah pri kitajskih oblasteh znašla tako Alibaba kot tudi drugo Majevo podjetje Ant Group. Prvo so tamkajšnje oblasti decembra pričele preiskovati zaradi domnevnega izkoriščanja monopolnega položaja, medtem ko so drugemu zamrznili možnost ponudbe delnic na borzi, dokler se ne prestrukturira.

Zanimivo, proti Maju se je v zadnjih mesecih obrnila tudi kitajska javnost. Številni komentarji pod njegovo zadnjo objavo na družbenem omrežju Weibo v sredini lanskega oktobra so namreč izrazito nenaklonjeni 56-letniku. Med drugim mu očitajo tudi pretirano kapitalističen način razmišljanja.