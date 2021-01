To jed pripravite večkrat to zimo – odlično vas bo nasitila in prav lepo pogrela. Priprava je enostavna, pa še hitra – večino dela itak opravi pečica. Če nimate časa, lahko del s peko preskočite, a prav peka v pečici poskrbi, da se okusi iz paradižnika skupaj z začimbami spremenijo v omako božanskega okusa, pa še zgosti se. Tako je omaka kremasta, dišeča in slastna.

Jed lahko naredite s katerim koli fižolom – lahko tudi le z belim, le z rdečim ali le z rjavim. Izberite tistega, ki ga imate na voljo in tistega, ki vam je všeč. Uporabite že predhodno kuhanega, lahko pa fižol skuhate tudi doma. Takole naredite: fižol čez noč namočite, potem pa vodo odlijte ter dolijte svežo. Dodajte še lovorjev list in morda še nekaj poprovih zrnc – fižola v tem koraku nikar ne solite, ker bo sol preprečila mehčanje fižolove kožice. Kuhan fižol odcedite in uporabite v receptu tako, kot je zapisano v nadaljevanju.

To jed nadvse izboljšate s pivom, uporabite temnega, lahko pa tudi svetlega. In brez skrbi – alkohol se med kuho izloči, zato brez skrbi tudi, če to jed pripravljate za otroke.

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

SESTAVINE (za 2-4 osebe): 1 žlica (olivnega) olja 1 (rdeča) čebula 2 stroka česna 1 vejica svežega ali 1/2 žličke suhega rožmarina 400 g sesekljanih pelatov (oz. 1 velika konzerva) 1 dcl temnega ali svetlega piva (boljše pivo – boljša jed!) 400 g kuhanega rdečega fižola (oz. 1 velika konzerva) 400 g kuhanega belega fižola (oz. 1 velika konzerva) 400 g kuhanega rjavega fižola (oz. 1 velika konzerva) 1 žlica javorjevega sirupa sol poper peteršilj