V državi je trenutno 20.501 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Skupno je hospitaliziranih 1193 okuženih, na intenzivnih enotah se jih zdravi 188. 112 posameznikov je bilo včeraj hospitaliziranih na novo, 108 posameznikov pa je bilo iz bolnišnic odpuščenih. Včeraj je umrlo 30 posameznikov s covidom-19. V domovih za ostarele se je včeraj na novo okužilo 51 stanovalcev in 30 zaposlenih. Covid-19 je prebolelo 10.036 stanovalcev domov za starejše in 3789 zaposlenih.

Od 5.966 opravljenih PCR testov jih je bilo okuženih 1.680. Delež okuženih je tako znašal 28,2 odstotka. Opravljenih je bilo 17.531 hitrih antigenskih testov, 821 izmed njih je bilo pozitivnih, kar je 4,7 odstotka. Po številu okužb so včeraj izstopale Brežice, Krško in Sevnica, potem Nova Gorica, Sežana, Ajdovščina in Celje, je navedel vladni govorec Jelko Kacin. Med regijami tako izstopajo Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Koroška.

V socialnovarstvenih zavodih je bilo do danes cepljenih 1848 zaposlenih (od skupaj 12000 zaposlenih, kar znaša 15 odstotkov vseh zaposlenih) in 8116 stanovalcev (od skupaj 18700 stanovalcev, kar znaša 43 odstotkov stanovalcev), danes pa bodo prejeli še dodatnih 2199 odmerkov cepiva, ki bodo namenjeni prvemu odmerku pri stanovalcih in zaposlenih, ki so izkazali interes za cepljenje ter 701 odmerku cepiva za institucionalno varstvo v varstveno delovnih centrih. Kacin je komentiral tudi primer umrlega v domovih za ostarele, ki se je časovno skladal s cepljenjem. »Primer umrlega je starejša oseba iz enega izmed domov, kjer se sami odločajo, ali se bodo cepili, ali ne. Po cepljenju je prišlo do ponovitve srčnega infarkta, ki ga je oseba že imela. Takoj, ko je do tega prišlo, je bila izdana prva ocena strokovnjakov, ki so potrdili, da dogodka med seboj nista povezana in da je šlo le za ponovljen srčni infarkt. Ministrstvo za zdravje bo poskrbelo, da bo čim prej prišlo do končnega sporočila za javnost,« je navedel.

»Cepljenje poteka skladno z načrtom NIJZ in ministrstva za zdravje. Izvedena sta bila dva sklopa cepljenj, v domovih za starejše in varstveno delovnih centrih ter centrih za usposabljanje. Tisti stanovalci in zaposleni, ki niso bili cepljeni, ker so bili okuženi ali so prebolevali covid-19, bodo cepljeni v naslednjih sklopih,« je navedel minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj .

Na novo več denarnih dodatkov

Cigler Kralj je predstavil tudi ukrepe iz sedmega PKP, ki so vezani na ministrstvo za delo. »Eden od pomembnejših ukrepov je solidarnostni dodatek za upokojence. Izplača se upokojencem z najnižjo pokojnino pod 510 evrov v višini 300 evrov, s pokojnino od 510 do 612 evrov v višini 230 evrov in s pokojnino od 612 do 714 evrov v višini 130 evrov,« je navedel. Dodatek bodo dobili tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja in so brezposelni ter imajo stalno prebivališče v Sloveniji, pa tudi prejemniki poklicnih pokojnin.

Nov je tudi dodatek za delo v sivi in rdeči coni domov za starejše in socialno varstvenih zavodov v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega, neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki je bil s sedmim PKP razširjen tudi na zaposlene pri zunanjih izvajalcih, ki delajo v DSO-jih ali bolnišnicah. »Za delo v rizičnih razmerah se v času epidemije uvajajo trije novi dodatki, in sicer za zaposlene pri zunanjih izvajalcih, za javne uslužbence uvrščene v plačno skupino J, ki delajo v belih conah in so nadpovprečno izpostavljeni zdravstvenemu tveganju oziroma prekomerno obremenjeni. Dodatek bo znašal 30 odstotkov njihove urne postavke osnovne plače,« je navedel. Do dodatka v enakem znesku bodo upravičeni tudi dijaki in študentje, ki delajo neposredno s covid-19 stanovalci. Vsi dodatki se ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri katerih se sicer upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega leta.

Obenem bo vsak otrok dobil enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov. »Vsi starši, ki prejemajo otroški dodatek, bodo ta dodatek dobili izplačan do konca januarja. Starši, ki niso upravičeni do otroškega dodatka, pa bodo morali do 31. januarja oddati vlogo, ki bo digitalna in dostopna na eUpravi. Povečal se bo dodatek za velike družine in sicer za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi in več otroki. Za 100 evrov se povečuje tudi dodatek za nego otroka, starši pa bodo dobili tudi poračun za oktober, november in december,« je še navedel Cigler Kralj.

Ponovno je zavrnil tudi očitke, da gre pri določbah o upokojevanju starejših delavcev iz sedmega protikoronskega zakona za prisilno upokojevanje. Kot je poudaril, gre za nujen in učinkovit ukrep, ki bo koristil tako mladim iskalcem zaposlitve kot starejšim delavcem, kritike pa je pripisal napačni interpretaciji. Sedmi protikoronski zakon namreč med drugim določa, da bo lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe ali v starosti 65 let in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, odpovedal delovno razmerje brez navedbe razloga. Pri tem bo imel delavec pravico do odpravnine.