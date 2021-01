Dončić se je vrnil na parket po rahli poškodbi stegenske mišice, ki ga je stala nastopa proti Chicago Bulls. Poraz noč prej je bil boleč, z Dončićem na čelu pa so košarkarji Dallasa hitro pozabili na bolečino, ugnali divizijskega tekmeca ter zabeležili tretjo zmago po sedmih tekmah.

Mavericks so si na začetku druge četrtine priigrali prednost 15 točk, na daljši odmor pa so odšli s plus 12. Na začetku zadnjega dela igre se je Houston, pri katerem je bil znova najboljši strelec Christian Wood s 23 točkami, 21 pa jih je dodal James Harden, povsem približal in izenačil na 85:85. Po delnem izidu 25:10 pa je bilo upov domačih konec.

Blestela je predvsem zunanja linija teličkov. Poleg Dončića je do 30 točk prišel še izjemno natančni Tim Hardaway mlajši (11/14 iz igre, 8/10 za tri točke). Dobro sta sodelovala tudi Dončić in center Willie Cauley-Stein (15 točk).

Enaindvajsetletni Ljubljančan, ki je prišel do prvega trojnega dvojčka v sezoni, je zadel 12 od 25 metov iz igre, od tega tri trojke iz desetih poskusov. Nezgrešljiv je bil s črte prostih metov (6/6), z njim na igrišču pa je kljub osmim izgubljenim žogam Dallas napravil razliko kar 28 točk.