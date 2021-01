Oškodovanci so na elektronski naslov dobili notarsko overjeno (in seveda lažno) kreditno pogodbo. Potem so preko tretje osebe, tako imenovane denarne mule, dobili manjši del posojila na svoj tekoči račun, pri čemer so morali plačati določene »pristojbine« in »takse«, ki da so potrebne za odobritev posojila. Oškodovanci so denar pošiljali preko različnih finančnih mehanizmov, kot so Western Union, Moneygram, Paypal, Xoom in podobni.

V takih primerih gre za verižno goljufijo, v kateri storilci med seboj prepletejo večje število oškodovancev, ki dobijo vlogo denarnih mul. Med seboj si nevede pošiljajo denar, na koncu pa so vsi ogoljufani, saj večji del poslanega denarja konča v rokah goljufov. Policija zato opozarja na veliko previdnost pri takšnem najemanju kreditov in dodaja, da ne nasedajte lažnim mamljivim ponudbam. Najem kredita preko spleta, kjer se identiteta storilcev zlahka zakrije, ni varen in v večini primerov se izkaže, da gre za goljufijo. Opisane denarne transakcije so težko izsledljive, tako da žrtve prevarantov nimajo prav veliko možnosti, da bi še kdaj videle svoj denar. Zato vsak sum takoj prijavite, še poziva policija.