1. Preložitev in odpovedi velikih športnih tekmovanj

2. Hamilton izenačil rekord Schumacherja Sedem naslovov svetovnega prvaka, ki jih je med letoma 1994 in 2004 v formuli 1 osvojil Michael Schumacher, se je mnogim zdel neponovljiv dosežek, a prav to je 16 let pozneje uspelo Lewisu Hamiltonu. Britanec je v minuli sezoni znova pokoril konkurenco in se po številu naslovov izenačil z legendarnim Nemcem, po številu zmag pa ga celo prekašal. »Ni slabo za fanta, ki je nekoč živel v socialnem stanovanju,« je uspeh pokomentiral Lewis Hamilton.

3. Izvedba lige prvakov in premoč Bayerna Tako kot mnoga tekmovanja je bila tudi nogometna liga prvakov prekinjena zaradi pandemije covida-19, a je Uefa zaključne boje avgusta le izpeljala v turnirski obliki v lizbonskem mehurčku. Z všečno in napadalno igro so navduševali nogometaši Bayerna in v finalu z 1:0 premagali PSG. Bavarci so na poti do šestega naslova evropskega prvaka kot prvi v zgodovini dobili vse tekme, za nameček pa nasprotnikom zabili rekordnih 43 golov.

4. V mehurčku znana prvaka v ligah NBA in NHL V profesionalnih ligah NBA in NHL so se odločili sezoni 2019/20 dokončati v mehurčkih, v katerih so bivali le tisti, ki so bili za izvedbo ključni. Mehurček lige NBA v Orlandu na Floridi je trajal od 22. julija do 11. oktobra, prvaki pa so postali LA Lakers, ki so v finalu s 4:2 ugnali Miami. Mehurček lige NHL je trajal od 1. avgusta do 28. septembra v Torontu in Edmontonu, v finalu pa je Tampa Bay ugnala Dallas s 4:2 v zmagah.

5. Liverpool je na angleško krono čakal 30 let Leto 2020 je bilo leto, ko so nogometaši Liverpoola naposled le osvojili nov naslov angleškega prvaka. Nanj so z navijači čakali kar tri desetletja, a si ga kljub skoraj trimesečni prekinitvi tekmovanja zaradi pandemije koronavirusa priigrali v veličastnem slogu. Na poti do 19. državne zvezdice so pod vodstvom trenerja Jürgena Kloppa ostali neporaženi na 27 tekmah – od tega so jih dobili 26, lovoriko pa osvojili rekordnih sedem krogov pred koncem prvenstva.

6. Izvedba vseh treh največjih kolesarskih dirk Kolesarji so v spremenjenih okoliščinah izpeljali vse tri največje tritedenske dirke, ki so bile v znamenju slovenskih uspehov. Najprestižnejšo francosko pentljo je po izjemno odmevnem boju v zadnjem kronometru senzacionalno dobil komaj 22-letni Tadej Pogačar, zmage na španski Vuelti pa se je veselil Primož Roglič, sicer drugouvrščeni na dirki po Franciji. Giro je pripadel britanskemu kolesarju Taou Geogheganu Hartu.

7. Teniški rekordi Đokovića in Nadala Teniško leto sta zaznamovala Novak Đoković in Rafael Nadal. Srb je z osmim osvojenim OP Avstralije postavil rekord in kot edini v zgodovini po vsaj dvakrat osvojil vseh devet ATP-mastersov (skupno 36). Hkrati je izenačil rekord Peta Samprasa, ko je šestič leto končal kot vodilni na lestvici ATP. Španec je že trinajstič pokoril konkurenco na Rolandu Garrosu in tako prišel do skupno 20. zmage na turnirjih za grand slam, s čimer se je na večni lestvici na vrhu izenačil z Rogerjem Federerjem.

8. Izvedba svetovnega prvenstva v poletih Zibelka smučarskih poletov Planica je marca najprej doživela prestavitev svetovnega prvenstva v poletih, nato pa decembra vendarle dočakala veliko tekmovanje, a brez gledalcev, ki pokrijejo 35 odstotkov proračuna. Izvedba prvenstva je bila velik zalogaj za organizatorje, ki bodo izgubo več kot milijon evrov pokrivali nekaj let. Planica je bila namesto vseslovenskega športnega praznika v znamenju afere med selektorjem Gorazdom Bertoncljem in tekmovalcem Timijem Zajcem.

9. Boj športnikov proti rasizmu Smrt temnopoltega Američana Georgea Floyda pod kolenom policista je na noge dvignila ZDA, tudi številne športnike in športne organizacije. V NBA so košarkarji v podporo pravicam temnopoltih na dresih nosili zapise, kot so »enakopravnost« in »življenja temnopoltih so pomembna«, v formuli 1 pa so dirkali pod sloganom »konec rasizmu« in pred začetkom dirk simbolično pokleknili. S podobnimi gestami so na problem rasizma v svetu opozarjali tudi v nogometu.