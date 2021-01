Ameriški predsednik Donald Trump je globoko prepričan o številnih volilnih prevarah in o svoji zmagi, ob tem pa morda hodi po robu zakonitega, ko skuša mimo utečenih sodnih in drugih poti spremeniti volilni izid, tudi s pritiski in prikritimi grožnjami uradnikom. To je mogoče razbrati iz enournega posnetka sobotnega telefonskega pogovora predsednika in njegove ekipe z državnim sekretarjem zvezne države Georgia, republikancem Bradom Raffenspergerjem. Tudi on je imel ob sebi odvetnike in svetovalce, ki so po poročilih ameriških medijev posneli pogovor in ga spravili v javnost, ko je Trump na twitterju začel napadati Raffenspergerja.

Ključno je, da je Trump v pogovoru večkrat omenil, da mora v Georgii najti toliko glasov, da bo tam prehitel demokrata Joeja Bidna. »Kaj bomo torej storili glede tega, ljudje? Potrebujem samo 11.000 glasov. Fantje, potrebujem samo 11.000 glasov,« reče v nekem trenutku (uradna razlika med kandidatoma je sicer 11.779 in Trump omenja tudi to številko). Raffensperger vztraja, da so domnevne nepravilnosti in prevare preiskali in niso našli nič omembe vrednega, ter zagovarja uradne rezultate, Trump pa mu reče: »Gledal sem vas drevi, ko ste rekli, da ni bilo kaznivih dejanj (na volitvah). Toda vse to so nevarne stvari… Po mojem je za vas zelo nevarno, če rečete, da ni bilo kaznivih dejanj.« Kasneje Trump reče, da ga bo vse to »drago stalo na različne načine«.

Nehvaležna naloga Mika Pencea Demokrati so včeraj zahtevali od FBI, naj odpre preiskavo, nekateri zahtevajo novo ustavno obtožbo zoper Trumpa. To je sicer vprašljivo, navsezadnje je iz posnetka sklepati, da Trump zares verjame v nezakonitosti na volitvah. Za zdaj ni jasno, ali je Trump podobno pritiskal tudi na predstavnike drugih ključnih zveznih držav, kjer je izgubil, saj mu teoretična zmaga samo v Georgii ne bi prinesla Bele hiše. Res je tudi, da je bil poraz v tej zvezni državi zanj verjetno najbolj boleč, ker gre za dolgoletno republikansko utrdbo, ki pa je zdaj najpomembnejša zaradi današnjih volitev obeh zveznih senatorjev Georgie. Republikanci se bojijo, da je Trump še bolj spodbudil demokratske in sredinske volilce ter s trditvami o prevarah odvrnil republikanske. Obenem so v vse večji zagati mnogi republikanci, ki tehtajo, kako ravnati jutri na skupnem zasedanju obeh domov kongresa ob potrjevanju elektorskih glasov in rezultatov volitev. Več izpostavljenih republikancev je sicer javno pozvalo h končanju cirkusa, potem ko je od 60 volilnih tožb Trumpove ekipe na sodiščih uspela ena sama manj pomembna. Toda na drugi strani je enajst republikanskih senatorjev že napovedalo, da bodo na skupni seji spodbijali volilne rezultate v nekaterih zveznih državah, pridružilo naj bi se jim več deset republikanskih kongresnikov. Obeta se maratonska seja, saj sta za vsak ugovor na rezultat v posamezni zvezni državi na voljo dve uri razprave. Uspeha ne bo, ker imajo demokrati večino v predstavniškem domu, ugovor pa bi z navadno večino morala potrditi oba domova. Zato kaže, da se bo še pred posebej veliko zagato znašel podpredsednik Mike Pence. On je formalno predsedujoči senatu in bo vodil skupno sejo, zato tudi nanj pade naloga, da razglasi novega predsednika. Bo drugi človek Trumpove administracije torej v nasprotju z vsemi trditvami in prepričanjem svojega šefa izrekel, da je to Joe Biden?

Obrambni ministri opozarjajo Vseh deset še živih nekdanjih ameriških obrambnih ministrov je v nenavadnem javnem pismu posvarilo pred zlorabo vojske za reševanje volilnih sporov, rekoč da bi bilo to nezakonito in protiustavno, vojaški in civilni voditelji pa bi lahko kazensko odgovarjali za »hude posledice, ki bi jih njihova dejanja prizadejala naši republiki«. Pismo so podpisali demokrati, republikanci in neodvisni: Donald Rumsfeld, Dick Cheney, William Perry, William Cohen, Robert Gates, Leon Panetta, Chuck Hagel, Ash Carter, Jim Mattis in Mark Esper. Zadnja dva sta služila pod Trumpom. Pomiloščeni bivši svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn je decembra javno dejal, da bi predsednik lahko poslal vojsko na ulice določenih zveznih držav, kjer bi ponovili volitve. Trump je potem poizvedoval o uresničljivosti takšnega dejanja.