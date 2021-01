Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih se je dobro razpoložena preselila v Bischofshofen na Solnograškem, kjer bo v sredo veliki finale 69. novoletne turneje, jutri pa dve seriji za trening in kvalifikacije (ob 16.30). Anže Lanišek je po spodrsljajih ob doskokih v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu v Innbrucku končno krojil svetovni vrh. Na daleč je opazno, kako uživa po uspehu na Bergislu, ko je bil sicer kar za 12 točk od njega boljši le 33-letni poljski as Kamil Stoch.

Za igranje igrice Fifa najbolj zagrizen Hrgota »Zadnji uspehi niso naključje. Vanje je bilo v zadnjih petih letih vloženega veliko dela. V primerjavi z lani so moji dosežki letos veliko bolj konstantni. Pred sezono sem si zastavil cilj, da bom šel iz skoka v skok. V Innsbrucku sem začutil veliko olajšanje, saj po vsem, kar se je dogajalo v Garmischu, ni več strahu pred neuspehom. Vem, da znam narediti zelo dober doskok v telemark pri zelo velikih daljavah. Naučil sem se, da po slabem skoku ne smem več stresati jeze, ampak sem raje tiho in vse pokažem na skakalnici,« je na novinarski spletni konferenci razlagal dobro razpoloženi Anže Lanišek. Zanikal je živčnost pred finalnim skokom v Innsbrucku, potem ko je bil po prvi seriji drugi. Tudi zahtevne vetrovne razmere v Innsbrucku, kjer je vsaka napaka kaznovana, ga niso vrgle iz tira. Lanišek je bil v karieri štirikrat na stopničkah za zmagovalce, vendar še nikoli na najvišji. Na vprašanje, kdaj lahko pričakujemo prvo zmago, je odvrnil: »Čeprav se do vrha zdi kratka pot, je dejansko še zelo dolga. Čaka me še veliko učenja in garanja, je pa samozavest na najvišji ravni. Vem, da lahko skočim dobro in posežem po najvišjih mestih, tudi ko je zaletišče nizko.« Ker v ekipi ni njegovega dolgoletnega sostanovalca Timija Zajca, je izgubil hudega tekmeca v računalniških igricah. »Najbolj zagrizen za igranje Fife je Hrgota. Igram s tistim, ki pride, a igralno konzolo prepuščam tudi drugim. Letos je v uporabi precej manj kot v minulih letih. Veliko bolj s spočijem, če nisem vseskozi priklopljen na ekran,« je pojasnil Lanišek in izpostavil, da ima še dovolj energije za tekmo v Bischofshofnu in naslednji dve v Neustadtu.