Marko Kociper, stripar in ilustrator: Butalci večno ostajajo Butalci

Stripar in ilustrator Marko Kociper je navdušeno risal, odkar pomni, prerisoval je raznorazne stripovske kadre in jih nadgrajeval po svoje. Dovolj je bilo nekaj spodbude učiteljev in mentorjev na tečajih, da se je temu zavezal za vse življenje. Strip in risanje je zanj početje, s katerim ohranja svojo bit, smisel, je kanal, da je lahko tudi zajedljiv, črnohumoren. Najbolj znan je po trilogiji o Jazbecu, s katero je, kot je bilo zapisano v spremnem besedilu, v slovenski strip prinesel filmske kadre, črno-belo plastično modulirano risbo, risarsko vehemenco ter kompozicijsko in scenaristično iskrivost. Zadnji v nizu njegovih junakov so Butalci – eni v avtorskem stripu Butalci v stripu (posebna izdaja revije Stripburger), drugi pa v knjigi Nova butalska čitanka pisatelja Vinka Möderndorferja. Likov, ki jih je ustvaril pisatelj Fran Milčinski, mu ni bilo treba posodabljati, pravi, saj je butalska neumnost pač večna in vsenavzoča.