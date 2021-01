S 1. januarjem je umetniški vodja letošnjega leta v SNG Opera in balet Ljubljana postal italijanski koreograf Renato Zanella. Imenovanje ni bilo presenečenje, o njem se je šušljalo še dolgo. Zamenjal je dosedanjega vodjo in solista v ansamblu Petra Đorčevskega, s katerim je bilbaletni ansambel zelo nezadovoljen.

Zanella bo z ansamblom sodeloval proti koncu te sezone, ko bo pripravil sodobni celovečerni balet, in sicer v slogu novoletnih koncertov Dunajske filharmonije. Priljubljene melodije avstrijskih skladateljev je Zanella že pred leti povezal v enotno koreografijo za dunajski državni baletni ansambel, tokrat bo koreografijo priredil za ljubljanski ansambel. Gre za prvo sodelovanje med Zanello in ljubljanskimi baletniki.

Renato Zanella je ustvarjal za Nacionalni balet v Carigradu, Balet v Monte Carlu, Švedski kraljevi balet, Balet Dunajske državne opere, berlinski baletni ansambel, Madžarski državni balet, Balet HNK, Opero v Rimu in Ballet San Francisco. Za baletni ansambel Dunajske državne opere je denimo postavil skoraj štirideset lastnih koreografij, za kar ga je leta 2010 predsednik Avstrije za dosežke v Avstriji in tujini odlikoval z nazivom profesor.

V zadnjem desetletju je bil direktor baleta Grške nacionalne opere, baleta Arene v Veroni in nazadnje Nacionalnega baleta v Bukarešti. Ljubitelji baleta cenijo njegov občutek za ravnovesje med pomembnim klasičnim repertoarjem, njegovimi avtorskimi kreacijami in novoklasičnim repertoarjem.

Prihoda novega umetniškega vodje se baletnice in baletniki veselijo, čeprav se ansamblu še ni predstavil. Znan je kot odločen vodja, bojijo pa se, da bo vodil balet v senci Tomaža Rodeta, predsednika sveta SNG Opera in balet Ljubljana ter nekdanjega umetniškega vodje Baleta; njegov odstop so za zdaj neuspešno zahtevali že jeseni. im