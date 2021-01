Nepreslišano: Slavoj Žižek, filozof

Kitajska (pa Tajvan in Vietnam) se je odrezala veliko bolje kot Evropa in Združene države Amerike glede na tisto, za kar ne vemo, da vemo, in naše predpostavke ter predsodke. Naveličan sem že nenehnega ponavljanja trditve: »Da, Kitajci so zajezili virus, a za kakšno ceno…« Strinjam se, da potrebujemo kitajskega Assangea, ki bi nam razkril, kaj se je res dogajalo tam, vso zgodbo, a ostaja dejstvo, da so v Wuhanu, ko se je epidemija začela, takoj ustavili javno življenje in večino proizvodnje v vsej regiji, in tako nedvoumno dali prednost človeškim življenjem pred gospodarstvom – resda z rahlo zamudo, vendar so krizo vzeli skrajno resno.