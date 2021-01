Moriti hotel s strupenimi krofi

Lani oktobra je Luka Vlaović svoji nekdanji partnerici in hčerki ponudil krofe s pomirjevali. Da ju je hotel na tak način zastrupiti, so ugotovili v celjski bolnišnici, kamor sta se zatekli po pomoč, celjski kriminalisti pa so Vlaoviću odvzeli prostost. Zdaj je obtožen poskusov umora.