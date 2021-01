Incidenti, ki jih policiji naznani vodstvo socialnovarstvenega zavoda Hrastovec, so si zelo podobni in nimajo hujših posledic. Takšen je bil tudi nedeljski dogodek, ki so ga morali popoldne obravnavati policisti in kriminalisti Policijske uprave Maribor. »Ena izmed varovank je z vzglavnikom skušala zadušiti drugo varovanko, ki je ležala v postelji. Dejanje je preprečil zaposleni,« je sporočil policijski tiskovni predstavnik Miran Šadl. »Ker oškodovanka in osumljenka spadata v kategorijo posebej zaščitenih oseb, več informacij o dogodku ne moremo posredovati.«

V minulih dveh letih so v zavodu Hrastovec našteli pet tovrstnih incidentov, štirikrat so varovanke z blazino napadle sostanovalko. Eden izmed njih je konec decembra doživel prvostopenjski sodni epilog. Sodišče je pritrdilo tožilskemu očitku, da je 53-letni obtoženi poskusil ubiti 60-letnega sostanovalca. Kritičnega dne je storilec povedal osebju zavoda, da je zadavil žrtev. Ko so pridrveli v sobo, se je izkazalo, da se 60-letniku ni zgodilo nič hudega, je poročal Večer. Napada ni niti zaznal. Kljub temu so policisti sledili usmeritvam tožilstva, kazensko so ovadili 53-letnika zaradi poskusa uboja, preiskovalni sodnik ga je 11. julija vtaknil v pripor. Tožilstvo je v zahtevi za sodno preiskavo osumljencu celo očitalo poskus umora in povzročitev lažje poškodbe.