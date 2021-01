Nekatere nekdanje industrijske stavbe v križišču Magistrove in Verovškove ulice, nedaleč od Športnega parka Šiška, bi lastnika zemljišč v prihodnje rada prenovila tako, da bi bile primernejše za športno dejavnost. »Cilj rekonstrukcije in spremembe namembnosti objektov je vzpostavitev ustreznih pogojev za izvajanje športnoplezalnega centra,« piše v elaboratu lokacijske preveritve, ki so ga pripravili na Ljubljanskem urbanističnem zavodu.

S spremembo namembnosti bi prostor na območju industrijske cone lahko dobil tudi spremljajočo gostinsko in trgovsko dejavnost. »S tem se bo območje programsko obogatilo, izvedla se bo prenova obstoječih dotrajanih industrijskih objektov,« še piše v priloženi dokumentaciji. Lastnika zemljišč – podjetji AG-MA gradbeništvo in CLAPA gradbeno podjetje – sta na ljubljansko mestno občino zato že naslovila pobudo za lokacijsko preveritev območja.

V Litostroju plezajo od leta 2019

Industrijske hale so del gospodarske cone Litostroj v Šiški. V preteklosti je Litostroj predstavljal enega od večjih in sodobnejših industrijskih objektov, danes pa je območje gospodarske cone že precej preoblikovano, številni skladiščno-poslovni objekti se prenavljajo. »Nameravana rekonstrukcija in sprememba namembnosti ne bosta spremenili načrtovanega videza območja, bivalne in delovne razmere ter stanje okolja pa se bodo s prenovo izboljšali,« zagotavljajo avtorji elaborata. Ob tem poudarjajo, da občina na območju gospodarskih con že omogoča dopolnitev osnovnih dejavnosti s spremljajočim programom, kot so šport, trgovska in gostinska ponudba. Prepričani so, da bi s prenovo nekdanjih industrijskih hal še okrepili športno ponudbo Šiške, ki je med gosteje poseljenimi območji v mestu in zato takšno ponudbo potrebuje.

Na območju gospodarske cone imajo poleg nekdanjih industrijskih obratov Litostroja zdaj sedež predvsem nekatera večja in manjša podjetja, v Litostroju pa je svoj prostor našlo tudi plezanje. Marca 2019 je v nekdanji proizvodni hali grelnikov Gorenje Tiki v Magistrovi ulici vrata odprli plezalni center Bolder Scena. Plezalcem je tam na voljo okoli tisoč kvadratnih metrov plezalnih površin, ki so primerne tako za otroke in rekreativce kot tudi za tekmovalce na najvišji ravni. O morebitni širitvi plezalnega centra ekipa Bolder Scene trenutno ne razmišlja. Vrata centra so zaradi epidemije novega koronavirusa in vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb namreč zaprta že od jeseni, zato se zdaj, kot pravijo, predvsem borijo za preživetje.