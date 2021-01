Ko se na ustavnem sodišču zaplete že zaradi podpisa

Na ustavnem sodišču so pobudo dr. Andraža Terška zavrgli zaradi natisnjenega in ne lastnoročnega podpisa, čeprav je takšne pobude vlagal že v preteklosti. Na ustavnem sodišču ne morejo pojasniti, zakaj prihaja do različnih kriterijev.