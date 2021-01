Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov.

Obeti: Do srede zjutraj bodo padavine večinoma ponehale. V sredo čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, tudi snežnimi. V četrtek se bo delno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. S šibkimi južnimi vetrovi doteka k nam v višinah vlažen in postopno nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo večinoma oblačno, občasno bodo ponekod rahle krajevne padavine. V torek bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne se bodo v krajih južno od nas začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer in v noči na sredo razširile proti severu.