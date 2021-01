»Danes poteka srečanje Eminega odbora za zdravila za ljudi (CHMP), ki razpravlja o Moderninem cepivu,« je sporočila agencija EU po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Če bo Ema priporočila izdajo dovoljenja za pogojno uporabo Moderninega cepiva, mora to kasneje odobriti še Evropska komisija, kar velja bolj za formalnost.

Modernino cepivo bo v primeru odobritve drugo cepivo proti covidu-19, s katerim bo mogoče cepiti v Evropski uniji. Pred tem sta Ema in komisija odobrili že uporabo cepiva, ki sta ga izdelala ameriški Pfizer in nemški BioNTech.

Obe cepivi temeljita na inovativni tehnologiji informacijske RNK, ki je doslej še niso uporabljali. Sestavljeni sta iz genetske informacije RNK, zaradi česar celice v telesu začnejo ustvarjati protein S, na kar se bo odzval posameznikov imunski sistem in začel ustvarjati protitelesa in celice T, katerih glavni namen je prepoznavanje in uničevanje invazivnih patogenov ali okuženih celic.

Transport in dolgoročno shranjevanje cepiva Moderne, imenovanega mRNA-1273, bo do šest mesecev možno pri -20 stopinjah Celzija, kar so standardne temperature pri gospodinjskih in medicinskih zamrzovalnikih. V okviru tega pol leta bo možno cepivo do 30 dni hraniti v hladilniku pri temperaturi od dve do osem stopinj Celzija. Na sobni temperaturi pa je lahko do 12 ur.

To je njegova prednost pred Pfizer-BioNTechovim cepivom, ki ga je treba hraniti pri temperaturah okoli -70 stopinj Celzija. Je pa to 95-odstotno učinkovito, Modernino pa 94,5-odstotno.