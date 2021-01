Tragedija v vasi Ask, 25 kilometrov severovzhodno od Osla, se je zgodila v sredo zjutraj. Obsežen zemeljski plaz, ki se razteza na območju, velikem 800 krat 300 metrov, je zasul ali porušil več deset hiš in drugih poslopij, še več drugih pa je bilo močno poškodovanih.

Plaz je ustvaril obsežno depresijo, zato je delo reševalcev zelo tvegano. Kljub temu z droni, reševalnimi psi in helikopterji nadaljujejo iskanje pogrešanih.

Doslej so identificirali pet smrtnih žrtev plazu. Gre za 31-letnega moškega, žensko sredi 50. let in njenega 29-letnega sina ter 40-letnega moškega in njegovo dveletno hčer.

V plazu je bilo poškodovanih deset ljudi, med njimi so enega prepeljali na zdravljenje v Oslo. Zemljina se še ni umirila, zato so iz bližnjih domov evakuirali približno 1000 od 5000 prebivalcev vasi.