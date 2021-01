Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 sodelujeta državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje mag. Marija Magajne in vladni govorec Jelko Kacin.

Včeraj je v bolnišnicah umrlo 30 oseb, v domovih za starejše še pet, skupaj torej 35 smrti. V Sloveniji 14-dnevna incidenca trenutno znaša 484,6, epidemiološka slika je ob tem boljša v podravski statistični regiji, kjer so številke trenutno tik pod povprečjem (464). Najboljša je v tem pogledu Goriška, sledijo Gorenjska, Primorsko-notranjska, Obalno-kraška in Osrednjeslovenska. Na drugi strani je Posavska regija, ki ima incidenco še naprej pri visokih 1666,2 okuženih na 100 tisoč prebivalcev.

Državna sekretarka Magajne je v nadaljevanju spregovorila o cepljenju: »Prve odmerke cepiv smo porabili predvsem v domovih za starejše in za najbolj izpostavljene zdravstvene delavce, danes je prispela že druga pošiljka, novih 16.575 odmerkov, predvsem za zaposlene v zdravstvu. Cepljenje se bo v tem tednu nadaljevalo, naslednja pošiljka v prihodnem tednu bo že namenjena starejšim iz splošne populacije in kroničnim bolnikom. Najprej smo pozvali osebne zdravnike, ki skrbijo zanje, da zberejo podatke o cepljenju za to najbolj ogroženo skupino prebivalcev.«

Ponovila je tudi pomembnost testiranja s hitrimi testi, ki pripomore k zajezitvi novega koronavirusa, saj daje posameznikom informacijo o okuženosti. Z večjim obsegom hitrega testiranja bi lahko po besedah sekretarke Magajne v naslednjih tednih odpirali nekatere dejavnosti, denimo šole.