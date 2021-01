Racman je prvoobtoženi v zadevi Marina, v zvezi s katero je Specializirano državno tožilstvo zaradi suma zlorabe prostitucije spisalo 400 strani dolgo obtožnico zoper 18 ljudi. Ti naj bi bili povezani v zgodbi kluba Marina na Ajševici na Goriškem. Osumljeni so več kaznivih dejanj, tudi pranja denarja in ponarejanja listin.

Zoper Racmana je sodišče odredilo pripor, a se tja ni zglasil, zato je policija zoper njega razpisala mednarodno tiralico. Konec lanskega avgusta so ga v kanadski Ottawi prijeli v postopku, povezanem s prometom. Med postopkom so ugotovili, da je iskan, nakar so s slovenskimi organi stekli postopki o predaji. Slovenska policija je Racmana prevzela od kanadskih kolegov v začetku novembra.

Predsednica koprskega okrožnega sodišča Samanta Nusdorfer je za Primorske novice pojasnila, da ostaja Racman v priporu. Po vrnitvi v domovino je Racman vložil ugovor na obtožnico, po kateri naj bi bil skupaj s soobtoženimi Jožetom Kojcem, Dejanom Šurbkom in Vesno Ternovec deloval v hudodelski združbi in izkoriščal prostitucijo. Nusdorferjeva je potrdila, da je zunajobravnavni senat o ugovorih zoper obtožnico že odločal in sklenil, da je treba preiskavo dopolniti z zaslišanjem obdolženca. Racmana je preiskovalni sodnik zaslišal že pred božičem, poroča časnik.