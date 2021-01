Bedni cerkveni prazniki

Za nami je čudno leto. Ste pomislili na covid? Ne. Večina praznikov, dela prostih dni, je bila na soboto ali nedeljo. In kako bo v tem letu? Hja, še slabše. Najbolj bedno se bodo odrezali cerkveni prazniki. Skoraj vsi so na soboto ali nedeljo. Velikonočna nedelja je – na nedeljo, takisto binkoštna nedelja. Tudi Marijino vnebovzetje je na nedeljo, božič pa na soboto. Dan reformacije je na, uganili ste, nedeljo. Je pa zato vsaj 1. november ponedeljek in, tole vas bo presenetilo, letos na ponedeljek pade tudi velikonočni ponedeljek. Pri posvetnih ni ne vem kako bolje. Osmi februar je ponedeljek, dan upora proti okupatorju je torek, oba praznika dela pa sta sobota in nedelja. Če je božič na soboto, potem je verjetno jasno, da je dan samostojnosti in enotnosti na nedeljo, na konec tedna pa padeta tudi 1. in 2. januar.