Janez Bratovž o tem, da so se ljudje v teh neprijaznih časih zatekli k hrani, ki razvaja

»To so domače jedi, tiste, ki smo jih tudi nekoč Slovenci radi uživali in pripravljali doma. Recimo domači ocvirki - kdo bi si mislil, da bodo tako priljubljeni! Pa domač ajvar. Omake, paštete, marmelade. Vsaka jed od teh je lahko tista pika na i, ki danes ljudem pričara nekaj edinstvenega na mizi in se ob uživanju počutijo prijetno.«