Potem ko so leto 2020 sklenili s težkima porazoma proti Mornarju in FMP, so košarkarji Cedevite Olimpije leto 2021 začeli uspešno. Na gostovanju so na pomembnem obračunu na kolena spravili Mego. Ljubljančane zdaj v ligi ABA čaka daljši premor. Ker se pri Budućnosti znova ubadajo z okužbami s koronavirusom, je bila torkova prestavljena tekma 5. kroga znova prestavljena. Iz istega razloga je odpadla tudi sobotna tekma 14. kroga proti Krki, v 15. pa so zmaji prosti, saj je Primorska razpadla. Ob tem dodajmo še to, da je Olimpija pred novim letom dobila tudi zadnjega nasprotnika v drugem delu evropskega pokala – ob Virtusu iz Bologne in Budućnosti je v skupini G še francoski Bourg, pri katerem igrata nekdanja zmaja Alen Omić in Zack Wright.

Po porazu proti Mornarju so pri Olimpiji pričakovali, da bodo leto 2020 sklenili z uspehom. A so se ušteli in proti FMP, ki je prekinil niz šestih zaporednih porazov, naredili prvi hud spodrsljaj v letošnji sezoni lige ABA. Pritisk zmage proti mladi in pritiska razbremenjeni Megi je bil tako velik, a so igralci Jurice Golemca pokazali karakter, zdržali in vknjižili pomembno zmago. Tekme proti Mornarju, FMP in Megi so sicer razkrile slabost, ki je Olimpija ne more več skriti. To je igra pod obročema in posledično tudi skok, kar nasprotniki vse bolj izkoriščajo. V tem pogledu je bil potrebna osvežitev Žiga Dimec, ki je proti Megi s klopi vnesel čvrstost, medtem ko je Ivan Marinković zapadel v krizo. Izpostaviti gre še Luko Rupnika, na katerega Golemac proti FMP ni mogel računati. Morda bi se z njim tudi zadnja tekma leta 2020 razpletla drugače, saj ob lucidnih podajah Idrijčana oživita ravno visoka Dimec in Mikael Hopkins.

»S psihološkega vidika je to za nas zelo pomembna zmaga. Tekmeci so imeli za pripravo sedem dni, medtem ko smo mi v tekmo vstopili v težkem ritmu po dveh zaporednih porazih. Imeli smo nekaj težav v skoku in branjenju 'pick and rolla', a smo v drugem polčasu dvignili raven igre v obrambi,« je povedal Jurica Golemac.

Liga ABA, 13. krog: Mornar – Igokea 90:76 (27:22, 49:39, 74:54, Pullen 19, Whitehead 18; Clemmons 18, Jošilo 14), Split – Partizan 74:86 (21:24, 42:48, 64:70, Luković 18; Jaramaz 29), C. zvezda – Zadar 81:66 (22:16, 43:28, 68:50, Dobrić in Walden po 12; Bursać 15), Cibona – Borac, Krka – FMP prestavljeno.