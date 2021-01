Slovencem smo gradili hiše, zdaj se pomoč vrača

Minuli konec tedna se je iz Slovenije in drugih držav na območje Petrinje stekala reka pomoči. Ceste so zasedli kombiji in tovornjaki, skladišča so bila polna do stropa. Prebivalci Banovine mednarodno pozornost potrebujejo, saj je katastrofalen izid potresa povezan z večdesetletno zapostavljenostjo regije.