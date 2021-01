2 Košarkar Goran Dragić Z Miami Heat je bil na pragu sanj, a mu je poškodba tetive v stopalnem loku leve noge preprečila, da bi svojemu moštvu pomagal na poti do šampionskega prstana v ligi NBA. Dragić je bil do vstopa v veliki finale eden od ključnih košarkarjev Miamija in imel na svojem četrtem nastopu v izločilnih bojih najvišje povprečje doseženih točk (19,1). To je bila na klubski ravni ena od najboljših sezon Dragića med košarkarsko smetano. V letu 2021 bo znova poskušal osvojiti ligo NBA.