Pri CESA vsako leto izberejo najboljšega posameznika ali organizacijo, ki doseže najboljše ocene uporabnikov, partnerjev in mednarodne žirije ter postane prejemnik nagrade glas ljudstva (people's choice). Na srednjeevropski ravni je bil tokrat zmagovalec ABC Hub, ki ima svoje prostore v BTC Cityju Ljubljana. ABC Hub z ABC pospeševalnikom tako s svojim delovanjem uresničujeta vizijo BTC kot dinamične, inovativne, odprte in moderne družbe.

ABC Hub v Ljubljani deluje od leta 2015 in zagotavlja zagonskim in mladim podjetjem vse, kar potrebujejo za razvoj in uspeh. Predstavlja inovativno večnamensko središče, kjer zagonska podjetja razvijajo svoje rešitve, se povezujejo in izobražujejo, ter je nepogrešljiv sopotnik slovenskega startup ekosistema. Lani je prejel tudi nagrado za najboljši sodelovni prostor v Ljubljani, ki jo podeljuje švedska spletna stran Ridestore Magazine, in se uvrstil na lestvico sto najboljših sodelovnih prostorov v Evropi.

»ABC Hub smo zasnovali kot dodano vrednost ABC pospeševalnika in s tem nadobudnim mladim omogočili, da domačemu okolju prispevajo svež poslovni pogled in energijo ter ob odlični mentorski mreži dosežejo globalni poslovni preboj. Startupi lahko po koncu programa v ABC pospeševalniku svoje poslovne ideje razvijajo naprej pod okriljem ABC Huba,« pove Grega Potokar, soustanovitelj in direktor ABC pospeševalnika. »Uspešno pokazati uporabnikom, partnerjem, da si najboljši, danes ni najlažje delo. Zato je vsak njihov glas, ki je pripomogel k nagradi, vreden še toliko več,« sklene. rš