Po negotovem spomladanskem obdobju, ko niso vedeli, kdaj bodo lahko izvedli projekte po že podpisanih pogodbah, je Duol, ki je bil v preteklosti zaradi hitre rasti nominiran za regijsko gazelo, v drugi polovici leta delal normalno. Če je na področju športne infrastrukture, ki se je zaradi covida-19 razmeroma hitro zaprla, prišlo do zastoja, pa so v podjetju dosegli velik prirast poslov za industrijo. »Že pred nekaj leti smo se preusmerili v industrijo, v postavljanje velikih industrijskih napihljivih hal, kar je bila v lanskem letu naša prednost,« pove Dušan Olaj. Balonske hale so bistveno cenejša investicija kot fiksni objekti, tudi hitreje se jih postavi, poleg tega industrija v koronakrizi ne trpi toliko kot storitvene dejavnosti. Investicijski cikli, posebno v naftnem in plinskem sektorju, za katerega Duol precej dela, so razmeroma normalni.

Rešitev v globalizaciji poslovanja

»Kriza v letih 1998 in 2008 nas je naučila kriznega razmišljanja, da bi se izognili takim težavam, smo globalizirali poslovanje. Danes delamo na več kot 60 trgih na vseh celinah sveta,« nadaljuje Olaj. V minulem letu so podjetje reševali predvsem projekti v Avstraliji in Afriki. Del pogodb, ki naj bi jih realizirali v glavni sezoni, med avgustom in oktobrom, jim je uspelo izvesti, vseh pa ne, predvsem ne tistih v evropskih državah, ki jih je hudo prizadela kriza. Na nekaj trgih zahodne Evrope, denimo v Nemčiji in Veliki Britaniji, je Duol imel razmeroma uspešno leto, na drugih, kot sta Francija in Italija, pa je bil upad poslov precejšen. Ti projekti so prestavljeni v letošnje leto, zelo malo je izgubljenih, poudarja Olaj in izpostavi velik prirast pogodb v zalivskih državah, kjer so naredili nekaj prestižnih projektov. Aktualne so postale tudi afriške države, na Kitajsko pa podjetje navkljub obetavnim referencam za zdaj še ni seglo resno, ker se ji niso utegnili posvečati toliko kot drugim oddaljenim trgom. »Predvsem smo bili zelo zasedeni z drugimi projekti, ob tem smo morali krepko spremeniti poslovni model, od dela na domu in posledično novih protokolov, vezanih na kontaktiranje strank, do marketinga, ki se v celoti spreminja, ko nimaš osebnih stikov, zaradi omejitev potovanj pa poskusno vpeljujemo montažo in servis na daljavo prek videopovezave.«

Lanski poslovni rezultat bo kljub oteženemu poslovanju boljši kot predlanski, ko so imeli nekaj več kot 8 milijonov evrov realizacije s pozitivnim izidom. Dobiček bo nekajkrat višji kot leto poprej, tudi zaradi tega, ker podjetje na oddaljenih trgih zasluži več kot na bližnjih, saj je konkurenca na njih manjša. »Zelo mirno spimo, vsaj za polovico letošnjega leta imamo dela več kot dovolj, ob tem da vemo, kateri projekti nas čakajo, in da vsako leto računamo na še dodatne,« pove direktor. »Ostaja pa veliko vprašanje, kaj bo s koronakrizo in kakšne omejitve še bodo na ta račun. Zato stabiliziramo nabavne vire, saj imamo z zagotavljanjem kontinuitete nabav več skrbi kakor s potencialnimi kupci. Če gre neka industrija v posamezni državi v zaprtje ali so zaprti naši dobavitelji, ostanemo na suhem. Zadeve rešujemo s širjenjem dobaviteljske verige, kjer se da, pa tudi z zalogami, ki jih kopičimo za zagotovljene projekte. Zaloge iz naslova poslovanja niso ravno zaželene, dražje pride vse skupaj, vendar nimamo izbire.«