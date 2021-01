Do 14. januarja, ko se bo kampanja zaključila, utegne zaradi velikega zanimanja podpornikov končni znesek doseči tri milijone evrov. »Pričakovali smo uspešen zagon projekta, a obseg zanimanja nas je vseeno presenetil,« je po prvih dneh izredno uspešne kampanje, s katero so želeli zbrati 50.000 evrov, dejal Žiga Vrtačič, eden od soustanoviteljev, medtem ko ekipo sestavljata še slovenski razvijalec Franci Zidar in ameriški industrijski oblikovalec Kyle Buzzard, ki se je mednarodno uveljavil s svojo vlogo pri projektu Google Chromecast.

Osnovni komplet pametne ptičje hišice bird buddy zajema sodobno zasnovano ptičjo hišico s posodo za ptičjo hrano in snemljivim modulom, ki vključuje vgrajeno majhno videokamero z mikrofonom in senzorjem za zaznavanje gibanja. Senzor zazna prihod ptice in o tem prek brezžične povezave in mobilne aplikacije obvesti imetnika krmilnice. Uporabnik lahko s pomočjo aplikacije naredi fotografijo ptice, medtem ko se ta mudi v ptičji hišici. Aplikacija s pomočjo umetne inteligence prepozna vrsto ptice, trenutno lahko prepozna okoli tisoč ptičjih vrst, uporabnikom pa omogoča urejanje in deljenje fotografij ptic ter jim ponuja nasvete glede primerne hrane za posamezne vrste ptic. Z vgrajenim mikrofonom prepoznajo vrsto ptice tudi po njenem oglašanju.

O navdušenju nad pametno ptičjo hišico pričajo številni spodbudni zapisi na strani kampanje. Da bi podpornikom olajšali čakanje, saj bodo komplet hišice, ki ga lahko dopolnijo s solarno streho, držalom za steno ali ograjo in kroglo za lojno pogačo, predvidoma prejeli septembra letos, so avtorji izdali prikupno praznično voščilnico v obliki ptičje hišice. Proizvodnja se bo po načrtih začela sredi letošnjega leta. To je doslej daleč najuspešnejši slovenski projekt na kickstarterju. Pred tem je največ sredstev, 700.000 dolarjev oziroma 570.000 evrov, zbrala kampanja za električno kolo flykly. rš