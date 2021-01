A da se med posameznimi premijskimi prijemi in čistokrvnimi, polnopravnimi premijskimi avtomobili vseeno še vedno občuti vsaj manjša razlika, se vendarle prepričamo vsakič, ko imamo s takšnimi štirikolesniki opravka. Tudi pri manjših, dasiravno je razlika pri njih res čedalje manjša, z višjimi razredi pa nato skokovito narašča. A tokrat smo imeli na testu manjša premijska avtomobila, trenutnim razmeram primerno manjša športna terenca. Prvi je bil Minijev countryman, torej izdelek znamke, ki je nekakšna podružnica premijskega BMW, drugi pa je bil član znamke, ki je od trenutka, ko se je odcepila od Citroëna, pod okriljem katerega je predstavljala bolj premijsko vejo njihovih avtomobilov, že po definiciji premijska – DS 3 crossback.

Pa bodi dovolj uporabe besede »premijski«, dodamo lahko le, da sta ta pridevnik na domala vseh področjih oba avtomobila upravičila. Od minija smo to sicer pričakovali, saj smo ga poznali že od prej in je v najnovejši izvedenki vse skupaj le še nadgradil, DS 3 crossback pa je pri nas novinec. Zato mu kot neke vrste izzivalcu dajmo prednost in brez pretiravanja zapišimo, da ga v tem cenovnem razredu bržčas ni avtomobila, ki bi naredil tako močan prvi vtis. Malce že ob pogledu nanj, pa takoj za tem, ko ga odklenemo in se na vratih prikažejo sicer skrite »potopne« kljuke, pravi pozitivni šok pa sledi v notranjosti, saj česa podobnega pač pri drugih avtomobilih ni videti. Rdeča nit vsega skupaj je posebno DS-ovo »satje«, ki pa se ob malce neposrečeno razporejenih gumbih izkaže bolj za zanimiv oblikovni prijem kot kaj zelo posebej praktično zadevo, sploh ker zgolj s povprečno odzivnostjo tudi upravljanje različnih reči z zaslonom na dotik ni najhitrejše. A je to tudi vse, kar nas je pri tem avtomobilu zmotilo. Položaj za volanom je namreč vrhunski, mehkoba in udobje pa sta prava posebnost. Na drugi strani zaradi tega malenkost trpi dinamika, saj pretirano neposreden ni niti volanski mehanizem, a smo s tem avtomobilom, z osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom, ki je asistiral 155 konjem (115 kW) v 1,2-litrskem bencinskem trivaljniku, vseeno neizmerno uživali, sploh, ker je bilo moči v vsakem trenutku več kot dovolj (do stotice DS denimo potrebuje 8,2 sekunde). Pa še preveč »žejen« ni bil, saj se je zadovoljil s 6,6 litra bencina na 100 kilometrih.

Mini se je medtem z leti dodobra, povsem digitaliziral in tako boste v njem zaman iskali kar koli analognega. Kar mu sicer odvzame nekaj retro pridiha, a nič ne de. Z digitalizacijo namreč niso šli v skrajnost in so zadržali, tako kot pri večjem bratu BMW-ju, za marsikoga zlata vreden vrtljivi gumb, ki v kombinaciji s kakovostnim zaslonom na dotik in nekaterimi stikali, ki so pri miniju enaki že vrsto let, še vedno nudi najboljšo in predvsem med vožnjo najbolj praktično uporabniško izkušnjo. Vožnja pa – da, to je pač tisto, česar pri miniju ne moremo prehvaliti. Tisto, kar je že dve desetletji isto, ne glede na izvedenko, in pravzaprav je kar fascinantno, kako jim uspe tako imenovani »gokart« občutek pričarati tudi pri športnem terencu. Kdor ima rad tako neposreden volanski mehanizem in odlično vozno dinamiko, pač boljšega v tem razredu ne bo dobil, pri čemer je treba dodati, da je imel testni mini oznako cooper S all4, ki prinaša 178 konjev (131 kW) v dvolitrskem bencinskem motorju, štirikolesni pogon in pospešek do stotice vsega 7,3 sekunde. Ter seveda ob vsem naštetem, logično, pol litra višjo porabo (7,1 litra) od tekmeca.

Prav tako je logično, da je ob dolžinski razliki 17 centimetrov (mini meri 4,29 metra, DS 3 pa 4,12 metra) v countrymanu prostora sorazmerno več tako v potniški kabini kot v prtljažniku (450:350 litrov), ga je pa v njem več tudi, ko oba vzamemo v kontekstu zgolj njunih dolžin. Kar pomeni, da ga mini za svojo dolžino nudi nadpovprečno, prav zares presenetljivo veliko, DS pa toliko, kolikor bi pričakovali. Logična je glede na vse zapisano tudi razlika v ceni (37.900:31.025 evrov »v korist« minija), ki je sicer v obeh primerih premijska, nudi pa zanjo z opremo grand chic DS 3 praktično vse, medtem ko je mini tu stari premijski lisjak in zna različne dodatne malenkosti krepko dodatno zaračunati.