Pred petimi leti so pod streho ljubljanskega gradu uredili Lutkovni muzej, ki ga z Lutkovnim gledališčem Ljubljana (LGL) pod vznožjem grajskega griča odslej povezuje prav posebna Lutkarska pot. Pešpot, ki se začne pred predorom pod grajskim hribom in poteka po stopnicah za stavbo LGL, nato pa preide v stopničasto stezo, ki seka pešpot Stolba, so ljubljanski mestni svetniki v Lutkarsko pot sicer preimenovali že konec leta 2019. Pobuda za takšno poimenovanje nove pešpoti na grad so takrat na ljubljansko mestno občini naslovili v Lutkovnem gledališču Ljubljana, zdaj pa so pot opremili s posebnimi likovnimi elementi.

Sprehod do muzeja postal doživetje

V gledališču so se namreč povezali z Društvom zelenih nadzornikov Ljubljane in Lutkarsko pot opremili z likovnimi elementi, ki povezujejo domišljijski svet s podobami iz narave. V minulih dneh so končali urejanje spodnjega dela poti, kjer so namestili krmilnice in gnezdilnice za ptice, na ograje pa so namestili živalske silhuete, pod katere se je podpisala likovnica, lutkovna restavratorka in konservatorka Zala Kalan. žir »Lutkarska pot se začne s silhuetami in nadaljuje s ptičjimi hišicami. Upodobljene so živali in domišljijski liki, nekatere najdemo v predstavah Lutkovnega gledališča Ljubljana, nekatere pa za zdaj zgolj burijo domišljijo in se morda znajdejo v zgodbah in predstavah v prihodnje,« so Lutkarsko pot opisali v LGL in dodali, da je sprehod od muzeja do gradu tako postal »svojevrstno doživetje, ki je posvečeno lutkovnim umetnikom, ki so z gledalci že delili ali pa še bodo svoje domišljijske svetove, hkrati pa omogoča opazovanje različnih vrst ptic, ki domujejo na tem območju«. Ob domišljijskih likih bodo tako sprehajalci med vzpenjanjem lahko opazovali tudi veliko in močvirsko sinico, plavčka, brgleza, domačega in poljskega vrabca, liščka, zelenca in velikega detla, ki so najpogosteje na območju.Pot kot opozorilo na varstvo okoljaKot so ob tem pojasnili v LGL, so se za povezovanje domišljijskega sveta z naravo odločili, ker je nedvoumno jasno, da moramo spremeniti naš odnos do okolja, v gledališču pa že več let s svojim delovanjem naslavljajo tudi to problematiko. »Prvi korak k zavedanju in spoštovanju našega okolja je opazovanje in spoznavanje narave okrog nas. Naše glavno mesto se ponaša z velikim deležem zelenih površin, v mestu prav markantno izstopa grajski grič, ki omogoča meščanom in obiskovalcem mesta hiter umik iz urbanega vrveža med zelene krošnje,« so poudarili v LGL.