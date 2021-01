S 1. januarjem je vodenje Evropske unije od nemškega predsedstva prevzela Portugalska. Njeno četrto predsedovanje, odkar je pred 35 leti postala članica Evropske unije, bo podobno kot nemško osredotočeno na boj s pandemijo koronavirusa in njenimi posledicami. Potem ko je Nemčiji vendarle uspelo streti najtrše orehe – doseči dogovor o svežnju za okrevanje, odpraviti blokado Madžarske in Poljske, sprejeti ambicioznejše podnebne cilje Unije do leta 2030 in skleniti dogovor o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom – bo predsedovanje Portugalske potekalo v luči sanacije gospodarskih posledic pandemije in enakomerne porazdelitve cepiva med članicami EU ter po svetu. V precejšnji meri bo portugalsko predsedovanje zaznamovano z zapuščino nemškega predsedstva in mednarodnimi okoliščinami.

Krepitev socialnih pravic »Zavedati se moramo, da se notranji evropski trg ne bo mogel vzpostaviti, dokler ne bo dosežena precepljenost prebivalstva,« je ob prevzemanju žezla EU dejal portugalski premier Antonio Costa. Predsedovanje Lizbone poteka pod geslom »Čas za ukrepanje: za pravično, zeleno in digitalno okrevanje«, kar pomeni nadaljevanje začrtanih strateških ciljev za prehod Evropske unije v trajnostno in digitalno naravnano celino z investicijami svežnja za okrevanje. A da se bo ta preobrazba lahko začela, Portugalsko skupaj z evropsko komisijo na začetku pomladi najprej čaka potrjevanje nacionalnih načrtov članic EU za okrevanje gospodarstev, ki bodo podlaga za začetek črpanja milijardnih sredstev pomoči iz sklada za okrevanje. Ta etapa po oceni portugalskega premierja, ki v mednarodnih krogih velja za spretnega pogajalca, ne bo nič lažja od prejšnje. Socialdemokratska vlada Antonia Coste želi na evropski ravni ublažiti predvsem socialne posledice pandemije, ki je močno prizadela tudi Portugalsko, predvsem turistični sektor. Tudi zaradi tega želijo okrepiti izvajanje evropskega stebra socialnih pravic. Njegovo krepitev portugalski premier Costa vidi kot način vzpostavljanja večjega zaupanja med državljani EU, da v zeleni in digitalni preobrazbi Evrope nihče ne bo ostal na cedilu. To bo tudi osrednja rdeča nit socialnega vrha voditeljev EU, ki bo maja potekal v Portu. Prav ta vrh v portugalski vladi opredeljujejo za najpomembnejše srečanje v času svojega predsedovanja.

Obnavljanje partnerstva z ZDA Velik poudarek portugalskega predsedstva Svetu EU bo veljal tudi mednarodnem parketu in uresničevanju želje, da se Evropska unija utrdi kot globalni igralec ter okrepi svojo strateško avtonomijo. Obnovitev čezatlantskega partnerstva z ZDA po prevzemu predsednikovanja Joeja Bidna je na vrhu evropskih prednostnih nalog, katerih uresničitev čaka portugalsko predsedstvu. Prav tako želi uradna Lizbona svoje predsedovanje izkoristiti za krepitev gospodarskih odnosov Evropske unije z Latinsko Ameriko, Afriko in Azijo. Čeprav je Nemčija v zadnjih dneh svojega predsedovanja sklenila investicijski dogovor med EU in Kitajsko, bo tudi v prihodnjih šestih mesecih precejšnja pozornost namenjena oblikovanju novih odnosov s Pekingom. Prav tako bo Portugalska poskušala na neformalnem vrhu poglobiti tudi evropske odnose z Indijo.