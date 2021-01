Najdaljšo noč sem preživela kar v črni obleki. Hm, zanimiva je tale navezanost na črno. Moje opravičilo je, da mi črna pristaja glede na mojo naravno obarvanost. Res pa je, da je odlična in enostavna rešitev za vse večerne priložnosti.

Covid mi ni tako spremenil življenjskega ritma kot drugim, ki se vsak dan odpravijo od doma. Jaz imam dva delovna prostora – pisarno doma na Krasu, kjer pišem, se ukvarjam z birokracijo, in studio za individualna svetovanja v Ljubljani. V tem obdobju sem bila manj pogosto v Ljubljani, delala sem od doma. Delo od doma mi je že znano in dobro poznam vse prednosti in pomanjkljivosti. Doma sem oblečena v kavbojke in pulover. Trenirko oblečem samo zjutraj, ko grem s psičko na sprehod. Nimam pajkic, pa tudi puloverjev s kapuco ne. Nič nimam proti takim oblačilom, če jih uporabimo primerno in pri tem vsaj malo pazimo na estetiko – v mislih imam predvsem pajkice.

Zagotovo, ljudje nakupujejo manj, ker manj potrebujejo, ni sestankov, ni zabav, ni potovanj… Večinoma nakupujejo prek spleta. Kljub temu da je vračilo precej enostavno, vidim, da ljudje oblačil, ki jih kupijo po spletu in za katera ugotovijo, da niso prava, ne vračajo. Tudi nasploh opozarjam na vračilo oblačil. Kot vedno svetujem, naj bo naše vodilo: ne želim imeti neuporabnih oblačil (ali oblačil, ki me ne razveseljujejo – po nauku Marie Condo) v svoji omari. Način oblačenja se je v tem obdobju – upam, da samo za ta čas – zelo spremenil. Oblečeni smo sproščeno in udobno, saj smo večinoma doma. Ampak to ne bo trajalo dolgo. Vsi si želimo spet normalnega življenja, komunikacije z ljudmi in s tem tudi dobrega občutka, ko se oblečeš, urediš. Naša podoba ne vpliva samo na druge, v prvi vrsti vpliva na nas, na naše počutje.

Mislim, da na žensko. Po mojih izkušnjah imamo ženske večji problem pri vsakodnevnem urejanju. Zanimivo, da me delamo več napak pri oblačenju nasploh: manj pravilno nakupujemo, težje vzdržujemo konstanto podobo, preveč nakupujemo, premalo poznamo svoje naravne danosti. Prav zato je uvodnik moje knjige Moška oblačila in dodatki naslovljen takole: Moški, čestitam vam! Že v uvodu pohvalim moške in tudi razložim, zakaj.

Soočeni so s svojimi naravnimi danostmi in ne čakajo na ponedeljek, ko bodo shujšali, se zredili ali postali kakor koli lepši oziroma se približali lepotnemu idealu. Večina jih dobro pozna barve, ki jim ustrezajo. Kupujejo komplete usklajenih oblačil. Ne nakupujejo na razprodajah. Ne kupujejo tistega, česar ne potrebujejo, in samo zato, ker je poceni. Pa ne samo to, na seminarjih se izkažejo kot odlični poslušalci in postavljajo dobra vprašanja, pogosto tudi o podrobnostih, ki za ženske niso pomembne. Kako se pere srajce in s katere strani se vstavi pas v pasne zanke, na primer.

To je moja statistika, ki jo ves čas preverjam na seminarjih. Je točna in zelo drži. Predvidevam, da to ne drži samo za Slovenke. Veseli pa me, da se mlajši bolj zavedajo onesnaženja z oblačili in ravnajo bolj premišljeno kot mi. Ne vsi, jih je pa veliko. Brez predsodkov kupujejo rabljena oblačila. Zanima jih, kakšne barve kupiti, da jih bodo čim bolje kombinirali, preverjajo, kje je oblačilo izdelano, preverjajo, koliko kombinacij bodo naredili z nekaj izbranimi kosi.

Moški imajo še vedno na voljo manj različnih krojev oblačil, manj barv. Posledično imajo manj izbire in tudi manj možnosti, da kupijo narobe. Zavidam jim, ker so njihova oblačila cenejša kot ženska, če upoštevam kakovost šivanja, kakovost materiala, preverjenost krojev. Moški torej manj plača za dober kos oblačila kot ženske. Poglejte samo sestavo: ženska že težko najde volnen pulover, medtem ko jih imajo moški dovolj na izbiro.

Na političnem parketu je preveč spodrsljajev. Velikokrat sem povedala, da ko si na določenem mestu kot predstavnik ljudstva, tvoja podoba ni več osebna stvar, ampak stvar vseh. Ne glede na politično usmerjenost mislim, da gre pri vseh (oziroma naj bi šlo) za željo po oblikovanju ugledne podobe, ki je zanesljiva in zaupanja vredna. Dobro bi bilo, da bi vedeli, da obstajajo ravni oblačenja in da je zelo pomembna ustrezna velikost oblačil. Zares se mi dvigne krvni tlak ob fotografijah naših politikov s predolgimi hlačami, predolgimi rokavi suknjičev, neurejeno pričesko…

Zagotovo je naš predsednik lahko zgled. Njegova podoba je vedno primerna. Zaveda se moči podobe.

Podobno kot drugje po svetu. Morda se z minimalno zamudo kot drugje, kjer je daljša tradicija kulture oblačenja, odločajo za bolj sproščena oblačila. To je velik izziv zlasti za tiste, ki so bili do zdaj oblečeni v poslovno obleko s kravato. Radi bi se oblekli bolj sproščeno, pa se zavedajo, da to ni tako enostavno. Sproščena elegantna raven oblačenja ali po angleško smart casual zahteva več poznavanja materialov, barv in proporcev.

Imam redne stranke, zlasti tiste, ki jim pomagam pri nakupih. Zadnja leta imam skorajda enako število moških kot ženskih strank. Zanimivo, moški so zelo dobri poslušalci in hitreje prelijejo teorijo v prakso kot ženske.

Nekako logično se mi je zdelo, da nadaljujem z moškimi oblačili. Pa tudi veliko sem predavala moškim skupinam in sem si zapisovala njihova vprašanja. Tako da lahko moški v tej knjigi najdejo odgovore na svoja vprašanja. Knjigo sem pripravljala tri leta, obdobje covida sem izkoristila in uspelo mi je izdati knjigo še pred novim letom. Zdaj mi je jasno, da je verjetno ne bi mogla napisati ob običajnem delu.

Vsem moškim, ki želijo vedeti več o oblačenju in kupiti ustrezna oblačila, ki jih bodo z veseljem uporabljali do izrabe in bodo tako že veliko nad povprečnim zemljanom, ki kupi in zavrže preveč oblačil. Prav tako krojačem, šiviljam, čevljarjem in tekstilcem, ki bodo z informacijami v knjigi dobili potrditev o svojem znanju in morda izvedeli še nekaj novega. In ne nazadnje tudi ženskam, ki jih zanima kultura oblačenja, moda, zgodovina mode in svojim moškim svetujejo pri nakupih.

Prav je, da se držijo treh osnovnih nasvetov. Zelo pomembna je ustrezna velikost, na to so moški premalo pozorni. Če se želijo s svojimi oblačili čim manj ukvarjati, naj poiščejo blagovno znamko, ki jim ustreza, in se k njej vračajo vsako sezono. In še zadnji nasvet – zelo lahko poenostavijo kombiniranje oblačil, če se odločijo za samo nekaj barv: denimo črno ali temno modro, belo, peščeno, svetlejšo sivo, temno sivo, kaki.