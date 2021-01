Zaslužijo več, a še vedno malo

Politična stabilnost, poceni delovna sila in davčne spodbude so glavni razlogi rasti avtomobilske industrije v Maroku in vlaganj velikih tujih podjetij vanjo. Pri izvozu je že prehitela izvoz fosfatov in kmetijskih proizvodov, k celotnemu bruto družbenemu proizvodu pa prispeva petino.